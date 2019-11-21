今日 17:41
重要通告
港股直擊
開明投資(00768)公布，預期截至9月底止，中期虧損約3000萬元，去年同期虧損59.88萬元。
該公司稱，虧損主要由於按公平值於損益賬列賬之財務資產之變現及未變現虧損淨額。
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