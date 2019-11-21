港股直擊 即巿股評

擔心中美談判生變，尤其美國總統特朗普稱貿談未符預期，拖累隔晚美股道指一度挫逾兩百點，港股今日亦捱沽，全日挫超過四百點，兩日累插626點或2.3%，失守50天線(26664點)，藍籌更近乎全軍覆沒。

受特朗普言論影響，恒指裂口低開302點，報26587，已是全日高位所在，隨即跌勢加劇，最多瀉583點，低見26306，但A股跌幅收窄，深成指更曾倒升，令港股跌勢略收歛。午後大市窄幅波動，在26500點穿梭。最終恒指收報26466點，挫422點或1.57%，國企指數收造10450，跌169點或1.59%。

全日大市成交754.3億元，扣除平安好醫生(01833)11億元配股上板，成交為743.3億元。

個股上升比例70%，下跌比例為30%。

即月期指跌362點或1.35%，報26441，低水26點，成交17.64萬張。

美國總統特朗普表示，在兩國貿易談判上，中國未能達致讓美國滿意的程度。另外，美國國會眾議院通過參議院版本的《香港人權與民主法案》，以及一項有關香港的法案，市場擔心會進一步影響中美關係。

藍籌股近乎全軍覆沒，僅兩隻藍籌錄得升幅。友邦(01299)跌1.4%；滙控(00005)跌1%；建行(00939)及工行(01398)均跌逾2%；平保(02318)下滑0.8%；但旺旺(00151)反彈1.4%，恒安(01044)也升0.4%，上述兩股是僅存錄得升幅的藍籌。

焦點板塊

本地股：市場憂慮特朗普簽署人權與民主法案，會令中美關係轉差，並會進一步打擊本港經濟，本地股跌幅顯著。收租股九倉置業(01997)挫3.5%；希慎(00014)挫3.8%；地產股新地(00016)下滑0.6%；信置(00083)降1.4%；長實(01113)跌1.6%；港鐵(00066)上月載客量按年大跌25%，全日下滑1.1%；零售股周大福(01929)跌1.9%；六福(00590)降1.7%；利福(01212)跌1.2%；莎莎(00178)第三季港澳同店銷售瀉四成，收跌3.7%。

科技股：沽壓亦顯著。美團(03690)將於今日收市後公布季度業績，收挫5.6%；平安好醫生今早錄大手上板，傳幫騏鍵出售2000萬股平安好醫生股份，每股作價為55元，較上日收市價58.75元折讓6.38%，收插11.7%；騰訊(00700)跌1.8%；小米(01810)跌1.8%；金山軟件(03888)跌0.5%；閱文(00772)跌1.7%。

手機股：亦遭拋售，昨被摩通降目標價的舜宇(02382)，全日再挫4.2%；瑞聲(02018)挫3.8%，上述兩股更是表現最曳藍籌；比亞迪電子(00285)挫4%；丘鈦(01478)降3.1%。

鋼鐵股：逆市攀升，因有調研機構料內地粗鋼消費量今年將會上升，刺激相關股份造好。鞍鋼(00347)飆10.2%；馬鋼(00323)急揚7.3%；中國東方(00581)揚5.5%；連上游鐵礦石開採商鐵貨(01029)，全日更大升12.7%。

焦點股份

卡森國際(00496)：遭沽空機構殺人鯨資本(Blue Orca Capital)狙擊，指控董事長家族「洗劫」集團資產，卡森股價急挫，最低見0.435元，停牌前報0.455元，下挫90%，成交8290萬元。

雅高控股(03313)：遭MSCI暫停納入指數，股價今早急瀉逾九成，最多挫98.34%，低見0.246元，早上11時04分停牌。停牌前報0.305元，下挫97.94%，成交5.68億元。

和諧汽車(03836)：向恒基地產(00012)聯席主席兼董事總經理李家傑溢價配股，和諧曾高見3.06元，飆9.7%，創逾7個月高，全日升5.7%，成交額2327萬元。

維他奶(00345)：中午公布中期純利僅升3%，午後應聲急跌，一度瀉12.3%，低見28.5元，收造30元，仍大跌7.7%，成交達4.8億元。