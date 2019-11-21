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騰訊:日均560萬未成年用戶觸遊戲時限

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騰訊(00700)首席運營官任宇昕，向騰訊互動娛樂事業群全體員工發郵件，稱截至目前，平均每天有560萬未成年用戶，會因觸發健康系統的時長限制而獲得保護，這措施也使他們主動將遊戲時間控制在健康範圍內。

任宇昕表示，這不是工作的終點，而是面向未來的起點。如何讓未成年人更健康地遊戲，如何讓每一個人更適度地遊戲，始終是騰訊要去思考的長線命題。

他指出，騰訊遊戲已經成為全球規模最大的遊戲研發和發行平台，面向中國及海外市場陸續推出480款產品，服務來自200多個國家和地區的超過8億用戶。

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