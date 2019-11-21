即巿股評 港股直擊

早說過近月恒指輪證玩唔過，大市受政治市主導，特朗普言論反覆係預咗，加上美股近期連番創新高，有空間俾特朗普大玩「極限施壓」，真係要睇佢會唔會簽《香港人權與民主法案》，令香港可能失去根據美國法律所享有的特殊貿易地位。政治市極敏感，投資者要做好風險管理，應變力幾時都重要過預測能力。

守得住11月14日低位26203當然好，重要是恒指後市能企穩50月線(目前約25840)，意味未失守10月10日低位25521，維持一底高於一底。以目前恒指大概11倍市盈率而言，六至九個月的中長期走勢不用太悲觀，除非特朗普一心要在明年11月大選前都要同習大大反枱。

大市氣氛況欠佳，多了公司回購股份。過去兩個月共有81家公司有回購行動，大市值股份包括騰訊(00700)、滙控(00005)、渣打(02888)、領展(00823)、小米(01810)。81隻股份中，有分析員覆蓋，而建議買入／增持佔比較高的股份中，以渣打(02888)、建滔集團(00148)、敏華(01999)及復星國際(00656)的勢頭能量較強，可以望多眼。

持續回購而股價仍弱勢的股份要避開，可能反映公司在回購之後未能交出似樣業績表現，因為只有盈利能力改善，才可以支持股價回升，否則愈回購愈跌。另外，回購規模若只佔流通市值極少比重，通常不足以增加市場信心。

筆者早前點出的高危股雅高控股(03313)，今次真的現形了，可以睇睇友欄「盤房來料」今日分析。至於目前市值不細的高危股，可以留意兩隻恒生綜合指數成分股，恒騰網絡(00136)及中國天然氣(00931)。恒騰中期純利跌四成七，往績PE本身高達69倍，市賬率7.8倍，市值卻超過92億，中期營業額只有1.64億元人民幣，現價0.119元，小心隨時「合股」。中國天然氣截至3月底止15個月全年業績，股東應佔虧損2.54億元，營業額達26.7億元，不過毛利率僅為0.8%。

再揀一隻股價表現不差的高危股，前稱「桐成控股」的火幣科技(01611)今年以來股價一度累漲近1倍，現價6.01元，仍較年初升六成三，市值18億幾，公司主要業務為按電子製造服務(EMS)基準從事多種能源相關及電動╱電子產品的合約製造，有區塊鏈概念，公司近期進駐深圳灣生態科技園。中期業績則由盈轉虧，蝕164萬，去年同期亦只賺99萬元，往績PE達274倍，每股NAV只有0.44元，除非識變身，否則看不過有甚麼因素支持股價在現水平，放長雙眼看孰龍孰蟲。

羅崇博 (杜比)