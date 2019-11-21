港股直擊 即巿股評

舜宇(02382)午後跌幅擴大，逼近50天線(120.12元)，最低見過121元，跌4.5%，新造121.2元，仍挫4.3%，為包尾藍籌，成交金額5.92億元。

摩通昨日發表報告，相信舜宇市佔率及毛利率上升等利好因素已反映，將其評級由「增持」下調至「中性」，但目標價從110元升到125元。

至於瑞聲(02018)也挫3.2%；比亞迪電子(00285)降3.5%；丘鈦(01478)降3%。

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