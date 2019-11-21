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華南城:土地儲備足夠 全年銷售可達標

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華南城(01668)副主席馮星航表示，全年投地預算為20億元人民幣，截至9月底半年僅用1億元人民幣，認為目前土地儲備充裕，傾向買配套住宅或倉儲物流地。

馮星航稱，現有土地儲備足夠，故投地無迫切性，遇到合適土地才會出手。他指出，比較傾向在鄭州、合肥一帶投配套住宅或倉儲物流地。倉儲物流行業發展蓬勃，現時客戶包括順豐、李錦記及寶潔等。

他又表示，公司擬調整債務結構，將短債變為長債，並控制融資成本。華南城全年合約銷售目標為160億元，截至9月底半年完成48%，下半財年一般表現較佳，相信可完成目標。

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