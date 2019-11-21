即巿股評 港股直擊

本來由上月初話傾得好地地嘅中美貿易談判，傾到咁上下又出岔子，之前阿Man都講咗N咁多次，中美之間要達成協議唔係咁容易，雙方嘅矛盾亦難化解，之前已提出過四大矛盾係乜嘢，講嚟講去又係雞先定係蛋先嘅問題，咁點會有得傾。而侵侵又再以強硬態度示人，表示喺中美貿易談判上，中國未能達致令美國滿意嘅程度，即係咁，你唔聽我話，咁咪唔簽囉，咪又再加你關稅囉。加上美國參眾兩完已通過《香港人權與民主法案》，仲會短時間內整合好統一方案，再交予白宮畀侵侵簽名，路透社引述知情人士報道，侵侵將會簽署，實行畀啲顏色你睇，話知你中國喺參議院通過方案後，一日內七連擊發聲抗議或指責。

喺咁嘅情況下，中美貿易協議莫過話喺今年內簽唔到，真係未知何年何日得償所願，美股隔晚就腳軟，不過收市前又有白宮官員打嘴炮，表示對簽署貿易協議仍有信心，咁市場內仲有樂天派，認為協議仍能順利簽署。總之家下就傳言滿天飛，首階段貿易協議簽署與否，一日可以轉幾次風向，都係要識執生。

不過呢港股對負面消息寧舍敏感，今早恒指裂口低開302點，已經係半日高位26587點，其後跌幅繼續抗大，一度跌583點，見26306點半日低位。其後有外電指中國國務院副總理劉鶴，據報對達成第一階段協議持「謹慎樂觀」態度，恒指亦隨之低位反彈些少，跌幅曾收窄至400點內。恒指中午報收26456點，跌433點；國指則報收10458點，跌160點。

重磅股唔使問梗係腳軟，大部份權重股都跌1%以上，而早兩日都叫有啲表現嘅醫藥股同手機設備股，今日沽壓較為沉重，普遍跌2%以上。至於阿Man呢兩星期都強調避之則吉嘅陀地地產股，今日係重災區，當中九倉置業(01997)半日跌4.1%，藍籌股中跑第尾，其他陀地地產股，閒閒地跌2%，恒地(00012)半日跌1.3%，已經最輕手。

今日市場焦點應該都唔係重磅股，係兩隻跌幅達成九嘅暴跌股，卡森國際(00496)被沽空機構殺人鯨資本狙擊，股價急跌九成後停牌，停牌前跌0.455元。另一隻雅高控股(03313)因為畀MSCI拒諸門外，即有人乘機散水，喺人踩人情況下，股價最多跌98%，低見0.246元，而上日收市價係14.8元。事緣公司喺11月8日宣布納入MSCI中國指數，並於下周二收市後生效，當日宣布股價已大升四成，其後股價一直炒上，市值更升至463億元。

不過MSCI今日則聲明，「經過市場參與者的進一步分析和反饋有關該股的可投資性」，暫停將雅高控股納入MSCI中國指數，直至另行通知，其股價即插水，其後停牌，市值蒸發至得番9.45億元。早於MSCI之前，雅高早於9月20日收市，已被納入富時全球指數系列(中國指數)，估計係富時因應市值而被迫納入該股，只不過雅高被納入後，股價大插48.25%，至4.14元。再喺9月26日，股價單日再跌17.98%至2.92元。其後不斷有消息指雅高將引入中資巨企，而微信女亦展開攻勢，散播消息叫人買貨。有心人炒高市值以被納入國際指數，但MSCI亦笨唔晒，可能檢視過雅高NAV僅得0.56元，股價非理性地炒高至堅離地價十幾蚊，最終都係拒其入門，而幕後有心人見事敗當然散水，況且股價炒到十幾蚊再派落去，即使現價跌九成幾，沿途總有人博反彈，拉勻平均價，莊家沽貨總有斬獲。然後呢啲暴跌股有乜下場，阿Man可以話你知，十隻有九隻都係然後再冇然後…….

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)