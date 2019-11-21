港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普稱貿談未符預期，市場擔心中美談判生變，累港股昨日挫204點後，今早曾插583點，失守50天線(26864點)。

受特朗普言論影響，恒指裂口低開302點，報26587，已是今早高位所在，隨即跌勢加劇，最多瀉583點，低見26306，但A股跌幅收窄，深成指更曾倒升，令港股跌勢略收歛，最終恒指半日收報26456點，挫433點或1.61%，國企指數半日收造10458，跌160點或1.51%，大市成交431.9億元。

美國總統特朗普表示，在兩國貿易談判上，中國未能達致讓美國滿意的程度。不過，國務院副總理劉鶴，據報對達成第一階段協議持「謹慎樂觀」的看法。

藍籌股近乎全線下跌，友邦(01299)跌1.7%；滙控(00005)跌0.9%；建行(00939)及工行(01398)均跌1.7%；平保(02318)下滑1.1%；舜宇(02382)挫4%；旺旺(00151)反彈0.9%，已是升幅最大藍籌。

焦點板塊

本地股：市場憂慮美國總統特朗普簽署人權與民主法案，會令中美關係轉差，並會進一步打擊本港經濟，本地股跌幅顯著。收租股九倉置業(01997)挫4.1%，為包尾藍籌；希慎(00014)挫4.2%；地產股新地(00016)下滑0.8%；信置(00083)降2%；長實(01113)跌2.2%；零售股周大福(01929)跌2.1%；六福(00590)降1.9%；利福(01212)跌1.3%；莎莎(00178)跌2.1%。

科技股：沽壓亦顯著。美團(03690)將於今日公布季度業績，中午挫4.5%；平安好醫生(01833)今早錄大手上板，傳幫騏鍵出售2000萬股平安好醫生股份，每股作價為55元，較上日收市價58.75元折讓6.38%，中午插9.4%；騰訊(00700)跌1.8%；小米(01810)跌1.3%；金山軟件(03888)跌0.9%；閱文(00772)跌1.4%。

鋼鐵股：逆市攀升，因有調研機構料內地粗鋼消費量今年將會上升，刺激相關股份造好。鞍鋼(00347)飆8%；馬鋼(00323)急揚8.4%；中國東方(00581)揚5.5%；連上游鐵礦石開採商鐵貨(01029)也漲4.9%。

焦點股份

卡森國際(00496)：遭沽空機構殺人鯨資本(Blue Orca Capital)狙擊，指控董事長家族「洗劫」集團資產，卡森股價急挫，最低見0.435元，停牌前報0.455元，下挫90%，成交8290萬元。

雅高(03313)：遭MSCI暫停納入指數，股價今早急瀉逾九成，最多挫98.34%，低見0.246元，早上11時04分停牌。停牌前報0.305元，下挫97.94%，成交5.68億元。

和諧汽車(03836)：向恒基地產(00012)聯席主席兼董事總經理李家傑溢價配股，和諧曾高見3.06元，飆9.7%，創逾7個月高，半日升5.7%，成交額1590萬元。