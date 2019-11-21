港股直擊 即巿股評

沽空機構殺人鯨資本(Blue Orca Capital)發表報告，狙擊卡森國際(00496)，指控董事長家族「洗劫」集團資產，認為卡森完全不值得投資，估值0.67元，較前收市價4.58元有85.4%潛在跌幅。

卡森股價最新插14.6%，報3.91元，成交額1890萬元。

殺人鯨資本指控卡森表面上是一家汽車皮革及傢俱生產商，但其早在三年前已將最好的業務出售給董事長女兒，通過低報出售業務的收入和利潤，矇騙投資者洗劫公司。

該機構又指，卡森股價在柬埔寨項目開發公告以及中國住宅銷售的盈利推動下大漲，但兩者未來都不會為投資者提供太多價值。

殺人鯨資本批評，卡森柬埔寨的投資可能只是虛張聲勢，該機構調查員們前往柬埔寨Toulkey村，即卡森宣布開發一個大型水上樂園的地區實地調查，只發現閒置未開發的土地，且獲當地人告知這些地塊另屬他人所有。

另外，集團去年宣布達成一項合作協定，開發柬埔寨斯敦豪國際港口和經濟特區，其中包括一家發電廠和一家造紙廠的融資和建設。但該機構獨立搜集的證據顯示卡森既沒有資源、經驗、也沒有專業知識來真正完成投資計劃，質疑真實性。

殺人鯨資本指出，集團2009年收購海南三亞的一塊土地，陸續支付6.37億元人民幣訂金，近十年後又支付2.06億元人民幣，卻僅獲得原先披露面積的11%土地，並指找到多個法院判決文書，顯示其他公司在同一地區中受騙上當，無論卡森是策劃騙局還是上當受騙，預付款不應計入股票估值中。