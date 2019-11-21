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【輪證贏家】準備反手唷

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噚日終於都頂唔順走咗去睇醫生，最正嘅係喺診所見到隔離team同事，佢比我更早落去睇醫生(正確嚟講係未開門佢就喺出面排隊)，到我睇完之後等攞藥，好不幸地遇上診所電腦死機，喺姑娘對唔到藥嘅情況之下，要等佢電腦好返我先至攞到藥，姑娘仲話配到就打返電話比我添。兩個鐘頭之後我終於忍唔住打返去診所，姑娘有啲如夢初醒：「呀！黎小姐，你啲藥有啦！」我都忍唔住答返佢一句：「真係唔該晒。」

食完藥頂到收市之後就瞓，諗住一如以往news team同事見到有事找我而佢哋可以幫到我手嘅話，見我喺電話無反應就會出手，誰不知無...最後仲要出動到台長嚟搵我...唉...算啦，轉天氣真係要留返啖氣暖肚。

今日如常落街等巴士，結果等咗大半個鐘先至上到車，喺等車同巴士上先後出咗兩個push，好明顯都係講緊恒指大跌啦。依家10點14分，返到嚟公司開晒所有電腦、電視，斟定杯水之後就見到恒指似乎暫時喺跌500點附近呢啲位度停咗一停，再睇返日線圖就見到恒指今日裂口下跌，又再次處於五條平均線以下水平，將早幾日好友嘅歡欣全數消除。

睇埋恒指牛熊證街貨圖，依家10點22分，恒指做緊26465點，跌424點，最低做過26306點，以呢個低位點數計，牛證首四層街貨，由26700至26799點起步，至26400至26499點呢四層全數死亡，最貼價變相係26300至26399點，不過呢度其實都同死晒無乜分別，所以可以直接將26200至26299點呢度視為最貼價牛證，而呢度有相當於722張期指，再落多兩層，即係21600至26199點，同埋26000至26099點，分別有498張同557張期指。嘿...咁近又咁重貨，點能夠可以全身而退呀。

恒指熊(60002)，收回價27008點，同現價有近600點差距，唔敢揀咁貼係怕個市忽然反手，而(60002)係收回價27000點附近水平中最高槓桿嘅一隻熊，吼恒指5分鐘圖見上到去超買水平時，可小注落場。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家

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