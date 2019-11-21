港股直擊 即巿股評

中美貿談缺乏進展，隔晚美股借勢下跌，港股預託證券(ADR)預示今早低開過百點，恒指或回試50天線(約26672)附近。

美國總統特朗普指，美國繼續和中國進行貿易會談，不過《路透》報道，第一階段貿易協議可能未能在今年內完成，消息拖累大市下跌。道指一度下跌超過200點，收報27821點，跌112點或0.4%；標普500指數收報3108點，跌0.38%；納指收報8526點，跌43點或0.51%。美國零售商Target季度業績好過市場預期， 公司上調全年盈利預測，股價大升一成四；家居裝修用品零售商Lowe's盈利好過市場預期，股價升近4%。

特朗普在得州視察蘋果電腦的裝嵌廠房時表示，中方在談判的投入程度，未達他想見到的水平。貿易專家和白宮消息人士表示，要推遲到明年才能取得第一階段貿易協議。專家認為，下月15日是關鍵日子，按計劃美國會由當日起向1560億美元中國貨徵收進口關稅，如果美中的談判進展良好，美方會暫停有關徵稅措施。特朗普星期二曾威脅，如果沒有協議，就會向中國貨加徵關稅。此外，參議院通過《香港人權與民主法案》，加上白宮內部在談判立場上有分歧，而特朗普可以在最後一刻，否決雙方已同意的協議，都令到今年內可達成首階段協議，變得更困難。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報58.06元，較本港收市低0.44元；騰訊(00700)ADR收報332.14元，低3.46元；國壽(02628)ADR收報20.39元，低0.26元。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報11.96元，升0.12元；中石油(00857)ADR收報3.7元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報4.42元，低0.04元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報61.51元，低0.59元；聯通(00762)ADR收報7.21元，低0.11元；中電信(00728)ADR收報3.11元，低0.03元。

ADR港股比例指數報26727，較周三恒指收市低162點或0.61%。港股三日飆770點後，昨日回吐逾兩百點，失守兩萬七關，同時跌穿20天線(27006點)和10天線(26938點)，勉強企在100天線(26889點)上收市。大市成交只有625.3億元，較上日少近兩成二，反映觀望氣氛濃厚。

焦點股份

美團點評(03690)：將於今日公布第三季業績，高盛較早前美團期內收入將增加36%，而經調整溢利則估計錄5900萬元人民幣。花旗則估計美團第三季收入可按年升38%至263.8億元人民幣，總交易額升25.4%至1827億元人民幣，非通用會計準則純利會達7.44億元人民幣(對比市場同業業料錄虧損2.12億人民幣)。

華記環球集團(02296)：今早掛牌，其暗盤收報0.325元，較招股價0.25元高出30%，公司從事提供裝修工程、建築工程及維修及維護工程服務。