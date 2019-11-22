即巿股評 港股直擊 中國財經

首屆世界5G大會昨天起一連4日在北京舉行，一方面讓5G這個2019年重要投資主題續成熱話，另一方面透視內地對發展5G的積極態度。中資電訊設備企業向國際輸出5G技術之餘，電訊營運商也搶先投入5G商用運作。香港近日亦已完成拍賣及指配5G頻譜，估計最早2020年下半年可提供商用，惟本港電訊商距收成期還相當遙遠。

5G作為第五代移動通訊技術，最主要賣點是數據下載和上傳連線速度夠快。5G每秒傳輸速率1Gbps，100倍於4G，峰值更達20Gbps。網絡時延(Latency)大幅改善，最低只有1毫秒，比4G優勝50倍。如要滿足近場及遠距離大量數據傳輸通訊需求，5G主要頻譜就須採用較4G網絡高的波段。

本港5G已拍賣和指配主要頻譜，包括三種Sub-6中頻段的3.3、3.5、4.9吉赫(GHz)，以及兩種mmWave技術的26及28吉赫。通訊事務管理局辦公室經3次拍賣之後，11月初完成上述5G頻譜的分配及指配，本港四大電訊商都中標。

香港電訊(06823)和中移動香港成為5G頻譜資源「大戶」，前者以總使用費5.71億元投得120兆赫的中頻段頻譜，連同已獲指配26及28吉赫頻帶的400兆赫，合計持有520兆赫5G頻譜。

無獨有偶，中移動香港斥資5.53億元奪得共120兆赫的中頻段頻譜，加上400兆赫的26及28吉赫頻帶，5G頻譜與香港電訊相若。

此外，數碼通(00315)以3.85億元取得70兆赫中頻段頻譜，並獲400兆赫26及28吉赫頻帶，合共持有470兆赫5G頻譜。

至於和電香港(00215)，則斥4.01億元奪70兆赫中頻段頻譜，但經過研究分析後沒有申請26及28吉赫頻帶頻譜。

縱使電訊商可能奉行「得網絡得天下」的策略，摩根大通意見卻不同，認為若按照每名用戶計算，其實數碼通取得最多頻譜，香港電訊反而最少。再者，因當局仍有頻譜未拍賣，現時斷定誰是5G頻譜「一哥」，言之尚早。

個別電訊商已急不及待尋找適合地點安裝新5G基站，惟受制於俗稱「黃金頻譜」的3.5吉赫頻譜要在明年4月始啟用，市場普遍預測，本港5G服務到2020年下半年才面世，最快2021年後實現全港覆蓋。附【圖】所見，明年5G用戶滲透率估計僅0.7%，2021年亦只有6.9%。

中國部分地區早前推出5G服務，內地三大電訊商的5G數據計劃定價比預期低，月費介乎128元至599元人民幣，相信是希望讓更多民眾能夠負擔，使中國盡快晉身全球最多5G用戶的國家。

參考內地同業定價，本港5G月費或較4G略高，但目前5G智能手機未算普及，加上物聯網(Internet of Things, IoT)應用遠未成形，有機會窒礙客戶轉用5G服務的步伐。何況5G網絡基站建設涉龐大開支，預料相關業務短期內難以為本港電訊商帶來增長動力。

信報投資研究部

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