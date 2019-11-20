港股直擊 即巿股評

港股回吐，恒指低開157點，之後曾挫289點，見26804點後跌幅收窄，下午初段跌幅曾縮至131點，但尾市沽壓再現，最終收報26889點，跌204點或0.75%，跌穿20天線(27006點)和10天線(26938點)，險守100天線(26889點)。

北水淨流入21.27億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水續吸重磅內銀，建行(00939)有5.09億元淨入；工行(01398)有3.09億元淨入；中行(03988)有9548萬元淨入。相反，中信銀行(00998)有9918萬元淨走；太保(02601)有7697萬元淨走。

科技股獲北水追買，科網手遊股方面，騰訊(00700)淨流入5272萬元；明日公布季績的美團點評(03690)有2.54億元淨入；新東方在線(01797)有3074萬元淨入；金山軟件(03888)有2991萬元淨入；IGG(00799)有1092萬元淨入。手機設備股方面，瑞聲(02018)有2.08億元淨入；舜宇(02382)有6344萬元淨入。

其他藍籌股方面，石藥(01093)有2465萬元淨入；中石化(00386)有1.18億元淨入。相反，神華(01088)有9360萬元淨走。

另外融創(01918)有4345萬元淨走：宇華(06169)有1424萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、工行、神華、瑞聲、騰訊、融創、美團、信行、中石化及中行。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、美團、騰訊、新東方在線、金山軟件、IGG、舜宇、太保、宇華及石藥。