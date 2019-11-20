港股直擊 即巿股評

雖然人行降LPR利率(貸款市場報價利率)，但市場擔心中美局勢轉差，港股三日飆770點後，今日回吐逾兩百點，失守兩萬七關，同時跌穿20天線(27006點)和10天線(26938點)，勉強企在100天線(26889點)上收市。

恒指低開157點，報26936點，之後跌幅擴大289點，低見26804點，但人行降LPR利率，市場認為是進一步釋放強化逆周期調節訊號，大市跌幅收窄，午後初段曾縮至131點，高見26962，但尾市沽盤再度出現，最終恒指收報26889點，跌204點或0.75%，國企指數收造10619，跌77點或0.72%，大市成交625.3億元，較上日少近兩成二。

美國總統特朗普表示，如果未能與中國簽署貿易協議，將向中國貨加徵關稅。另外，美國參議院審議通過《香港人權與民主法案》，而中國外交部副部長馬朝旭召見美國駐華使館臨時代辦柯有為，提出嚴正交涉和強烈抗議。

個股上升比例41%，下跌比例為59%。

即月期指跌276點或1%，報26803，低水87點，成交13.1萬張。

藍籌股大致受壓，騰訊(00700)走低0.3%；友邦(01299)下滑2.1%；港交所(00388)傳競購西班牙交易所，股價跌1%；旺旺(00151)為包尾藍籌，收挫3.1%；滙控(00005)微跌0.6%；摩通降舜宇(02382)評級至「中性」，股價跌2.4%；石藥(01093)挫3.5%，為包尾藍籌；瑞聲(02018)揚1.2%，更錄五連升，是表現最叻藍籌股。

焦點板塊

內銀股：人行降LPR利率，令內銀股普遍向下，建行(00939)下滑0.3%；工行(01398)跌0.3%；農行(01288)走低0.9%；中行(03988)下滑0.6%；招行(03968)降1.3%；信行(00998)降2%；光大銀行(06818)走低1.1%；交行(03328)跌0.8%。

內地航空股：人民幣進一步下滑，離岸價一度貶近7.04兌一美元，內地航空股無運行。南航(01055)跌2.6%，東航(00670)跌2.7%，國航(00753)跌2.1%；但國泰(00293)微升0.4%。

手遊股：Google推出的雲遊戲Stadia熱賣，市場憧憬將進入雲遊戲時代，個別手遊股逆市上揚。IGG(00799)飆7.6%；第七大道(00797)升2.2%；網龍(00777)漲1.3%；創夢天地(01119)微升0.8%；飛魚科技(01022)抽升18.7%；雲遊(00484)漲2.6%。

內房股：人行降LPR，市場相信利好內地房地產市場，個別內房股逆市走高，藍籌中海外(00688)及潤地(01109)升0.4%和0.7%；龍湖(00960)也漲0.5%；雅居樂(03383)走高0.2%；中駿(01966)升1%；中梁(02772)升0.9%。

焦點股份

李寧(02331)：大和指李寧業務好轉趨勢持續，加上產品創新帶動增長，故將評級由「持有」升至「買入」，目標價由20.5元升至30元，全日揚5.4%，成交達4.2億元。而大和首予「買入」的滔摶(06110)，也漲4.5%。

熊貓綠能(00686)：以每股0.232元，即較上日收市價溢價7.76%，引資京能集團成為戰略投資者，股價飆18.5%後升幅倒跌，全日挫3.4%。

美團點評(03690)：明日公布季度業績，今日股價反彈，全日反彈1.4%，成交有11.5億元。