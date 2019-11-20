即巿股評 港股直擊

中未貿易談判又存變數，其實呢個亦係意料中事，但對美股未算有太大衝擊，美股隔晚收市個別發展，道指創新高後回吐，而納指仍能創收市新高。繼日前有消息指中方對首階段協議簽署並不樂觀，侵侵亦不甘示弱，隔晚即表示如未能跟中國簽署貿易協議，將會對中國進口商品加碼徵關稅。再加上美國國會參議院亦通過《香港人權與民主法案》，向已緩和嘅中美關係點火，隨時令中美貿易談判再陷困局。

喺咁嘅情況下，中港兩地股市回軟，恒指今早低開157點後，無幾耐已跌289點，見半日低位26804點，失守10日(26941)及20日(27007)線，其後喺100日線(26889點)喘定，跌幅曾收窄至142點，見半日高位26951點。恒指中午報收26924點，跌169點；國指則跌63點，報收10632點。

重磅股方面，騰訊(00700)曾跌1%後回順，始終要靠呢件巨無霸撐住指數，半日跌幅不足1%，但上面一日上破唔倒340元，記住都只係區間運行。另一隻指數重量級友邦(01299)，半日跌1.7%，拖低恒指46點，其他重磅股普遍回軟，大笨象(00005)係少數上升嘅權重股。

瑞聲(02018)都算係咁，半日先跌後升，中午升至超過八個月高位，半日報收58.05元，升2.7%。而其他手設股個別發展，舜宇(02382)半日低1.5%，日前急升嘅丘鈦科技(01478)則靠穩，半日仍錄得0.5%升幅。

雖然手設股回吐，但今日到手遊股接力。Google推出的雲遊戲Stadia熱賣，市場憧憬將進入雲遊戲時代，手遊股有資金追捧，升得最勁係飛魚科技(01022)，半日升一成，而IGG(00799)緊隨其後，半日升逾8%。不過手遊股炒作一向短癮，小心炒炒下樂極生悲。

內需股今日見沽壓，中國旺旺(00151)業績後跌3.6%，係半日表現最差藍籌，由於中美貿易協議又出岔子，不同板塊嘅內需股齊齊腳軟。醫藥股則個別發展，不過之前曾推介嘅微創醫療(00853)，今日總算吐氣揚眉，半日回升5.2%。而藥明康德(02359)半日升2.3%，創100.8元上市以嚟新高，晉身紅底股……

人民幣下調LPR利率令內銀股普遍向下，幸而沽壓唔算大，四大行跌幅喺1%以內，相反降LPR對內房股有利，今日呢個板塊繼續逆市向上。內房股預期可以持續吸引資金，除非人民幣再忽然受壓。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)