港股直擊 即巿股評

擔心中美首階段貿易協議生變，加上美國參議院一致通過《香港人權與民主法案》，累港股一挫近300點，但人行降LPR利率(貸款市場報價利率)，投資者憧憬會進一步下調，大市跌幅縮至兩百點內，惟半日仍要失守兩萬七收市。

恒指低開157點，報26936點，之後跌幅擴大289點，低見26804點，但人行降LPR利率，市場認為是進一步釋放強化逆周期調節訊號，大市跌幅收窄至142點，高見26951，最終恒指半日收報26924點，跌169點或0.63%，國企指數半日收造10632，跌63點或0.6%，大市成交329.34億元。

美國總統特朗普表示，如果未能與中國簽署貿易協議，將向中國貨加徵關稅。

藍籌股大致受壓。騰訊(00700)走低0.1%；友邦(01299)下滑1.7%；港交所(00388)傳競購西班牙交易所，股價跌0.8%；旺旺(00151)為包尾藍籌，中午挫3.6%；滙控(00005)卻微升0.2%；瑞聲(02018)揚2.7%，暫錄五連升，更是表現最叻藍籌股。

焦點板塊

內銀股：人行降LPR利率，令內銀股普遍向下，建行(00939)降0.5%；工行(01398)跌0.2%；農行(01288)走低0.3%；中行(03988)下滑0.6%；招行(03968)降1.5%；信行(00998)降1.3%；光大銀行(06818)走低0.8%；交行(03328)跌1.1%。

內地航空股：人民幣進一步下滑，離岸價一度貶近7.04兌一美元，內地航空股無運行。南航(01055)跌2.4%，東航00670)跌2.5%，國航(00753)跌2.1%；而國泰(00293)微降0.2%。

手遊股：Google推出的雲遊戲Stadia熱賣，市場憧憬將進入雲遊戲時代，個別手遊股逆市上揚。IGG(00799)飆8.5%；持有手遊商西山居的金山軟件(03888)，股價也升0.4%；網龍(00777)漲0.9%；創夢天地(01119)微升0.2%；飛魚科技(01022)飆10.5%。

內房股：人行降LPR，市場相信利好內地房地產市場，個別內房股逆市走高，藍籌中海外(00688)及潤地(01109)升0.6%和1.2%；龍湖(00960)也漲1.4%；雅居樂(03383)走高0.9%；中駿(01966)升1.3%；美的置業(03990)微升0.3%；上實城開(00563)漲1%；中梁(02772)升0.5%。

焦點股份

李寧(02331)：大和指李寧業務好轉趨勢持續，加上產品創新帶動增長，故將評級由「持有」升至「買入」，目標價由20.5元升至30元，半日揚4%，成交達2.1億元。而大和首予「買入」的滔摶(06110)，半日也漲2.2%。

熊貓綠能(00686)：以每股0.232元，即較上日收市價溢價7.76%，引資京能集團成為戰略投資者，股價飆18.5%後升幅大縮，中午僅升1.7%。

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