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今日 11:41 港股直擊 即巿股評

港股跌幅曾縮至150點內 瑞聲見近九個月高

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隔晚美國道指先高後回吐，美國總統特朗普表示，如果未能與中國簽署貿易協議，將向中國貨加徵關稅。另外，美國參議院一致通過《香港人權與民主法案》。中港股市今早向下。

恒指低開157點，甫開曾挫289點，見26804點暫時低，失10天(約26941點)、20天(約27007點)和100天線(約26889點)後喘穩，跌幅曾縮至142點，見26951點暫時高。截至上午約11時37分，恒指報26938點，跌155點或0.6%，大市成交額311.65億元。

國企指數報10634點，跌62點或0.6%。

A股偏軟，滬指跌0.38%；深成指跌0.13%。人民銀行公布11月LPR(貸款市場報價利率)報價顯示，一年期為4.15%，五年期以上品種利率4.8%，較上次均下調5個基點。

個別科技股突圍，藍籌瑞聲(02018)創近9個月高，現升2.8%；富智康(02038)升4.3%，報1.2元創逾兩個月高；5G概念的艾伯科技(02708)、長飛(06869)和京信(02342)分別升2.8%、升0.9%和升2.1%。

科網手遊股造好，IGG(00799)升7.8%；FriendTimes(06820)升1.9%；網龍(00777)升0.9%；金山軟件(03888)升0.7%。

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