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大和:體育股具防守性 升安踏李寧寶勝目標價

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大和發表報告，體育用品股上季業績平穩，面對環球不確定性下，行業具防守性，首選安踏(02020)，其次為滔搏(06110)。

報告指出，內地體育用品股公布第三季業績後，顯示上季銷售及存貨於健康水平，當中從分銷零售有雙位數增長，存貨約3至4個月，面對環球不明朗，體育用品業仍有長期增長，而行業也具防守性，故續睇好體育用品股。

行業之中，最睇好安踏，其後按次序為滔搏、李寧(02331)、寶勝(03813)及特步(01368)，其中安踏上月銷售比9月改善，加上多品牌策略對集團長遠有利，重申「買入」，目標價由70元升至90元。

至於李寧，該行認為集團業務好轉趨勢持續，加上產品創新帶動增長，故將評級由「持有」升至「買入」，目標價由20.5元升至30元。

另外，大和稱滔搏為龍頭體育用品代理商，去年市佔率高達15.9%，加上食正內地增長，因此首予「買入」，目標價11.7元。

特步方面，該行稱市場對9月銷售放慢反應過大，但值得注意是新收購或會令短期盈利波動，故將評級由「持有」升至「跑贏大市」，目標價卻從5.4元降至5元。

此外，大和認為寶勝年初至今銷售超過預期，加上營運毛利率改善，故維持「買入」，目標價從3元升至3.5元。

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