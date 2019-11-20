人民幣進一步下滑，離岸價一度貶近7.04兌一美元，內地航空股無運行，現普跌逾2%。
南航(01055)跌2.2%，東航00670)跌2.2%，國航(00753)跌2.1%；而國泰(00293)走低0.5%。
另外，對人民幣變動敏感的紙業股亦下滑，玖紙(02689)跌1.4%；理文造紙(02314)也降1.3%。
人民幣今早進一步下滑，最低見過7.0392兌一美元，貶117點子，新造7.0351兌一美元，貶76點子。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
人民幣進一步下滑，離岸價一度貶近7.04兌一美元，內地航空股無運行，現普跌逾2%。
南航(01055)跌2.2%，東航00670)跌2.2%，國航(00753)跌2.1%；而國泰(00293)走低0.5%。
另外，對人民幣變動敏感的紙業股亦下滑，玖紙(02689)跌1.4%；理文造紙(02314)也降1.3%。
人民幣今早進一步下滑，最低見過7.0392兌一美元，貶117點子，新造7.0351兌一美元，貶76點子。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|外交部譴責美參議院通過港人權法案
|上一篇：
|大批學生早上觀塘堵路 防暴警到場清路障