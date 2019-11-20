熱門：

今日 10:08 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】內地航空股挫逾2% 人幣貶近7.04

放大圖片

人民幣進一步下滑，離岸價一度貶近7.04兌一美元，內地航空股無運行，現普跌逾2%。

南航(01055)跌2.2%，東航00670)跌2.2%，國航(00753)跌2.1%；而國泰(00293)走低0.5%。

另外，對人民幣變動敏感的紙業股亦下滑，玖紙(02689)跌1.4%；理文造紙(02314)也降1.3%。

人民幣今早進一步下滑，最低見過7.0392兌一美元，貶117點子，新造7.0351兌一美元，貶76點子。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads