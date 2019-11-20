即巿股評 港股直擊

隔晚（11月19日）美股三大指數反覆高收，道指、標普500指數、納指雖然僅微升0.11%、0.05%、0.1%，但都是連續兩個交易日創出歷史新高。

上個月23日「搏拳實錄」借《信報》報道指本地散戶轉「場地」捧美股的消息講到，投資者如果因為港股積弱就轉投「從未有經驗」的美股，對於有相當home bias的投資者包括老徐來說就興趣不大。除了因為「不熟不做」，更重要的是老徐玩恒指期貨和期權以至個股，都利用EJFQ系統指標作為參考。雖然在當今的互聯網年代，要得到美股指數等的技術分析資料真係話都冇咁易，但居港多年，對周圍事物都有切身感受，相對單憑「冰冷」的數據分析去炒美股市場，始終好像隔了一層紗。

需要補充的是，無論牛市或熊市，指數和個股也不會長時間只升不跌或只跌不升，都可以利用相關的期貨和期權（futures和options）等的衍生工具，預期升浪或跌浪仍會持續時順勢建立長倉或短倉，又可以捕捉短線轉向「偷雞」做put或call。因此，就算被戰友畢老林笑我home bias，依然無意涉足現處於歷史紀錄長牛的美股。

老畢上周二在他的「投資者日記」題為<月亮港股圓還是美股靚>亦講到：投資本身並沒有hard and fast rules。有意轉戰外圍或分散地域，首先得問問自己，home bias是否有消除的必要。單是這點，就不是所有人都能認同。當真要做，便須設法了解當地市場的生態環境，確認適應才行動不遲；基於恐慌或衝動「逃離」港股，隨時變成兩頭唔到岸。都係老徐嗰句，最緊要自己舒服。

事實上，投資本身確實沒有hard and fast rules，有人喜歡炒股，有人鍾意炒市；有人選擇美國或歐洲等成熟市場，亦有人認為A股甚至其他「冷門」的場地會有更多機會尋寶。在操作上，有人只會將options作為對沖手持的股份倉位之用，又或者單純做long call或long put，並不認同老徐經常都是猶如賭博般的naked short的做法。總之還是嗰句：只要自己感覺舒服，炒作方式大可各適其適，並沒有什麼對或錯的問題。不過，大前提是自己必須清楚知道投資風險的所在。

港股方面，11月18日「搏拳實錄」指出，EJFQ的「詳細行業上升動力vs恒生指數成分股上升動力」指標反映恒指已開始超賣，老徐決定手上的27000點即月short put暫時未需要止蝕。料不到恒指當日就急升354點（1.35%），並收復50天線。

隨着理工大學的警民緊張對峙局面基本解決，刺激恒指繼續造好，雖然反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，周一已稍稍升穿反映強勢股買盤的強勢股指數，但估計上述short put仍有更大機會「輸少當贏」，甚至會有利潤。

老徐