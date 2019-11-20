即巿股評 港股直擊

回顧過去一周，自到達28000目標區域而反轉回落之後，又在上周末指出下跌空間有限，急跌之後容易急彈。

兩者符合預期，不盡完美之處是上漲和下跌的最高最低點都還差一點才到達計算得出的位置。

計算的時間19日開始明顯反彈，時間亦提早了一天。

要允許誤差存在，運用倉位管理，逐步落注以及風險管理就是長遠之道。

孤注一擲是無法創造長期收益的。

市場正如月報預期那樣，這是月綫級別的下跌趨勢中繼，日綫圖呈現震蕩上落市，這種暫時的平衡，待日後打破。

今日從另一個角度來看看最近的熱門事件，阿里巴巴回歸港股。

這裏首先要談資產配置對大資金流向的影響甚大，必須重視。因此我亦會每隔一段時間，檢視一遍相對强弱分析(Relative Strength)

這個强弱分析，指的不是RSI技術指標，而是通過比較資產價格的表現來判斷孰強孰弱。

其中一個大家所關心的，當然就是以港股恒生指數，比較世界股票指數以及美股。可見港股對比美股和世界整體股票指數呈現一個逐步下降的趨勢。

通俗一點講，就是港股近年越走越弱。

同樣的將港股的騰訊(00700)與在美國上市的阿里巴巴做對比，可見2019年以來阿里巴巴的股價表現較騰訊是越走越強（可見圖中橙綫）。而阿里巴巴對比HSI恒生指數的强弱指數（見藍綫），亦同樣表現强勁，該指數近日更創下近兩年新高。

基本面方面的原因我不想做更多分析。

單從這個現象來說，由阿里巴巴來港上市並很可能在明年第一季度加入恒指的話，將可以改善恒指的成分股結構，增加優質增長股比重，間接減少增長乏力的傳統藍籌股。

這就是指數投資的魅力所在，通過不斷置換以強換弱來調整投資組合。而阿里巴巴來港上市，就是一例。

因此自騰指之後，未來會否出現阿里巴巴主導大市走向呢？值得留意。

同時亦注意一點，隨著不斷加入業務在其他地區的藍籌公司，恒生指數是不能夠代表香港經濟的。反過來說，香港經濟的衰退，並不能作爲看淡恒生指數的最主要原因。正如，美國經濟并不理想，并不阻礙美股不斷創新高，同理。

相對而言，香港的國企指數就沒有那麽幸運了，長遠來説，我認爲恒生指數還將繼續持續地跑贏國企指數，聰明的投資者，一定要識揀啦。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。