港股直擊 即巿股評

港股三日累飆770點，不過圍繞中美貿談及本港局勢的變數仍多，港股預託證券(ADR)預示今早低開過百點，油跌急跌料拖累「三桶油」表現。

美股周二個別發展，三大指數早段再破頂，道指最多漲53點，高見28090點刷新紀錄，但其後被零售企業家得寶(Home Depot)和Kohl's股價急跌拖累，加上總統特朗普威脅，如果未能與中國達成貿易協議，將向中國貨品加徵關稅，道指掉頭倒跌，收市跌102點或0.36%，報27934點；標指跌0.06%，收報3120點；納指則上升0.24%，收報8570點。

外電引述知情人士透露，美中正以6個月前功虧一簣的協議文本為基礎，磋商第一階段貿易協議中應多大程度上取消加徵的關稅。

國際油價連跌兩日。《路透》引述消息人士指，主要原油出口國俄羅斯，在油組(OPEC)12月的會議上，將不會主張進一步減產。紐約12月期油收報每桶55.21美元，是本月以來收市新低，跌1.84美元，跌幅3.2%。

政治因素亦受關注。美國參議院11月19日一致通過《香港人權與民主法案》，加大對華施壓，美國副總統彭斯表示，如果香港的抗議示威活動遭到暴力對待，美國將很難與中國簽署貿易協定。市場正關注美國總統特朗普表態。

本港方面，高院裁定「禁蒙面法」違憲或將引發人大釋法，本港局勢再添變數。

ADR港股比例指數報26906，較周二恒指收市低187點或0.7%。夜期收報26944點，跌135點，低水150點。恒指收報27093，升412點或1.55%，三日累飆770點或2.9%，重上兩萬七關。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍下跌。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報58.6元，較本港收市低0.25元；騰訊(00700)ADR收報335.13元，低1.47元；國壽(02628)ADR收報20.68元，低0.27元。油價下挫拖累 天然資源股方面，中海油(00883)ADR收報11.86元，低0.16元；中石油(00857)ADR收報3.66元，低0.06元；中石化(00386)ADR收報4.39元，低0.06元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報61.7元，低0.5元；聯通(00762)ADR收報7.27元，低0.11元；中電信(00728)ADR收報3.13元，低0.02元。

分析師預計今天將公布的1年期貸款市場報價利率(LPR)利率料下降5至10個基點。

焦點股份

港交所(00388)：西班牙媒體引述消息人士指，港交所正考慮洽購西班牙證券交易所，港交所發言人表示，不評論併購傳聞。海外多個交易所包括瑞士證券交易所、泛歐交易所等亦有意競購西班牙交易所。港交所9月提出併購倫敦證券交易所，但未能說服對方管理層而告吹。港交所主席史美倫其後表示，不排除未來與其他交易所進行商談的可能性。