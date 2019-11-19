即巿股評 港股直擊

近月投資環境極飄忽，一味如迷戀捕捉指數走勢，浪費機會成本，因為個股機會實在多。

當中飲食內需股股價和業務表現同樣出色，內地上月CPI按年升3.8%，不過撇除豬肉價格因素，其他數字其實已屆通縮，也是阿爺決定加大逆周期措施的因素之一。

撇除豬肉價格後近乎通縮，多隻食品股毛利率卻可提升，叻仔。

旺旺(00151)中午公布中期盈利按年升18.36%；每股派中期息0.64美仙，按年多20.8%；毛利率48.9%，按年升4.4個百分點。

根據EJFQ FA+，市場平均預期旺旺全年多賺6.7%，中期表現暫時領前；截至昨日收市，市盈率區間低於中位數0.4個標準差，仍是估值合理水平。更重要是今收市14天RSI僅59左右，上方蟹貨阻力7元附近，短線有空間進一步走高。

如怕水位不多，可由目前三隻Call輪中挑選，當中旺旺摩通購(19159)行使價6.86元，較今日收市價有2.7%距離，博變價內，實際槓桿3.3倍，今日成交額達194萬元，街貨仍少。可吼正股10天線水平入場。

如做中線之選可吼另一台資康師傅(00322)，集團管理層早前重申預計2019財年純利增長5%至10%，中期毛利率微升0.7個百分點至31.9%。根據EJFQ FA+，市場平均預期康師傅全年多賺1.6%；預測巿盈率21.16倍，低於中位數0.3個標準差。

10天線早前先後抽穿100天線和250天線，現時於12元附近整固，候12元以下吸。

旺旺和康師傅正股半成止蝕。

陳鎮強

信報分析員

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