港股直擊 即巿股評

憧憬內地減息降準，加上美國總統特朗普與聯儲局主席鮑威爾討論負利率。港股重上兩萬七關，恒指低開9點，開市後曾跌75點，見26605，之後拗腰，一舉重上50天、100天、20天和10天線，收市競價時段(U盤)進一步嘜高，收報27093，升412點或1.55%，三日累飆770點或2.9%。

北水淨流入25.81億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科網股續見北水流入，騰訊(00700)淨流入近1.1億元；同股不同權的美團點評(03690)有3.44億元淨入；創新高的新東方在線(01797)有2.19億元淨入；金山軟件(03888)有5609萬元淨入。另外，中芯國際(00981)有4244萬元淨入。不過舜宇(02382)有1962萬元淨走。

中資金融股方面，建行(00939)有2.62億元淨入；太保(02601)有7482萬元淨入。相反，中信銀行(00998)有1.26億元淨走。

其他藍籌股方面，港交所(00388)有1億元淨入。相反，中石化(00386)有6366萬元淨走；神華(01088)有2.71億元淨走。

醫藥股方面，石藥(01093)有7298萬元淨入；東陽光藥(01558)有近300萬元淨入。

另外融創(01918)有2171萬元淨入。

炒高27.4%的南方能源(01573)則有457萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 神華、騰訊、建行、金山軟件、融創、中石化、太保、美團、信行及港交所。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、美團、新東方在線、融創、舜宇、金山軟件、東陽光藥、石藥、南方能源及中芯。