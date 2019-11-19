港股直擊 即巿股評

市場憧憬人行降逆回購利率後將減息降準，加上美國總統特朗普與聯儲局主席鮑威爾討論負利率，帶挈中美股市造好，港股亦進一步反彈，全日再升逾四百點，三日更飆770點或2.9%，重上兩萬七關收市。

恒指今早低開9點，報26671，跌幅一度擴至75點，低見26605，但低位有買盤支持，50天線(26664點)失而復得，大市掉頭回升，重上100天線(26906點)及廿天線(26990點)後買盤進一步增加，更重返兩萬七，收市競價時段(U盤)進一步嘜高，並以全日最高位兼重上十天線(27018點)收市。恒指收造27093，升412點或1.55%；國企指數收造10696，升140點或1.33%，成交金額799.06億元。

個股上升比例63%，下跌比例為37%。

即月期指升397點或1.49%，報27079，低水15點，成交17.79萬張。

藍籌股僅三隻下跌，餘下全線上升。滙控(00005)升1.1%；中移動(00941)漲1%；建行(00939)走高1.7%；騰訊(00700)走高2%；港交所(00388)升2.8%；長實(01113)走高2.8%；友邦(01299)升1.3%；旺旺(00151)中期盈利升18%，全日揚4.5%；神華(01088)下滑0.5%，為包尾藍籌。

焦點板塊

手機股：中金料明年5G推動下，智能手機和光學行業有望重拾增長，利好舜宇(02382)、丘鈦(01478)及瑞聲(02018)，相關股份應聲炒上，瑞聲與舜宇更是全日升幅最勁兩大藍籌，收市分別飆6.1%和5.1%；丘鈦獲瑞信升目標價，全日也飆8.6%；比亞迪電子(00285)漲3%；高偉(01415)揚4.3%；信利(00732)揚2%；富智康(02038)漲3.6%。另外，有報道指過去2個月蘋果在中國共售出約1000萬部iPhone手機。

醫藥相關股：昨日捱沽後，今日大致回升，石藥(01093)季績後獲瑞信升目標至24.91元，股價曾飆6.1%，見21.8元創逾一年高，收升3.7%；中生製藥(01177)也漲3%；歌禮(01672)反彈5.9%；綠葉(02186)飆5.9%；中國抗體(03681)抽升8.9%；平安好醫生(01833)升3.9%；愛康(01789)、春立醫療(01858)及半新股康德萊(01501)更創上市新高，全日分別揚4.9%、2.1%和4.4%。

本地股：理大激烈衝突事件降温，市場憧憬本港社會運動有望緩和，本地股造好。新地(00016)升1.5%；恒地(00012)漲2.1%；信置(00083)走高2.5%；長實(01113)揚2.8%；新世界(00017)升1.9%；太地(01972)漲2.8%；利福(01212)漲4.1%；周大福(01929)漲1.5%；莎莎(00178)升3.8%。

焦點股份

建滔系：獲花旗升目標價，重申「買入」 評級，建滔積層板(01888)及其母建滔集團(00148)全日分別大升12.7%和6.6%。

美團(03690)：周四公布第三季業績，股價逆市下跌，最低見過94.8元，跌2.9%，收96元，仍跌1.7%，成交金額16.3億元。

中芯(00981)：發零息可換股債券，收市挫4%，成交有7.7億元。

保利協鑫系：中國華能原先計劃購協鑫新能源51%股權，現轉為向協鑫新能源購電站，保利協鑫(03800)與協鑫新能源(00451)全日挫5.6%和6.4%。

周黑鴨(01458)：今早急升22%後，於上午11時27分停牌，待刊發澄清公告，停牌前成交6270萬元。