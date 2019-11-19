即巿股評 港股直擊

今日大市似模似樣，三時正成交有600億，已算不俗，大市氣氛主要係由深圳股市的科網軟件及醫療生化這類新經濟板塊造好所帶動。市場憧憬內地年底前續有寬鬆舉動，加上11月26日完成入摩擴容，時點上可配合炒作。

近期走勢較笠的醫藥CRO行業，今日借勢造好，北水可買的方達控股(01521)最新勁彈7.5%，此為9月時「實戰班」重點介紹的半新股，4元附近升到5.8元，個半月未夠累漲四成半，實在需要一個階段性的整固。至於另一隻介紹過的CRO股維亞生物(01873)，近期在4.5元附近連日回購，今日升半成，抽穿均線滙聚，先上望5元，美中不足是市值75億尚未納入「港股通」範圍。

本欄11月8日題為《炒股不炒市仍感覺良好》，叫繼續可以留意建滔系、中通服(00552)、理文造紙(02314)、福耀玻璃(03606)、招商局港口(00144)、中國太平(00966)等，以建滔積層板(01888)今日再勁升一成二表現最好，本欄11月1日題為《我今日癲咗！》就指1888難得靚圖炒復甦，不過之後中途沒有再加碼收集，今日即市也沒有高追，要檢討。

今日即市異動股中，主要集中買中國軟件國際(00354)，華為系統股，所以概念上都係得個博字，今日在成交配合下突破均線匯聚，10天線高於20天，20天高於50天線，市場有14個分析員給予評級，12個叫買，2個叫持有，平均目標價接近5元，較現價有三成二潛在升幅，預測市盈率、市銷率及市賬率區間均較中位數低超過一個標準差，不過此股不宜玩，先博後市擺脫紅燈弱勢，中線上望4.15元，跌穿3.6元止蝕。

相當感恩，「第四季恒綜強勢股組合」今日由丘鈦(01478)急升9%帶動，年初至今組合回報升到31%。

羅崇博 (杜比)