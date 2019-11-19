即巿股評 港股直擊

原來人民銀行已經四年都無將逆回購操作利率下調，噚日略為將呢個逆回購操作利率調低5個點子至2.5%，即被視作內地年底前嘅減息降準熱身準備，帶動中港股市持續反彈，恒指今早逼近二萬七關。

恒指低開9點後，雖然一度跌75點，見過26605點半日低位，但50日線(26660點)失而復得，其後轉跌為升，最多升287點，見過半日高位26968點，逼近20日線，即27000點即受阻。中午恒指報收26907點，升226點；國指報收10637點，升81點。

為成就阿里巴巴(09988)回歸大業，喺上市集資期間，個市點都要好好睇睇，要托高個指數，最直接梗係掃騰訊(00700)呢隻權重股，繼續日反彈逾2%後，今日反彈持續，半日再升1.6%，不知不覺間已升至335元，值得留意係又開始逼近340元巨大阻力區，一日唔上番340元，若然騰訊無法突破340元留上，暫時都仲係區間移動，仲要喺區間頂部，仲追唔追貨，大家應該心中有數。其他重磅股好似大笨象(00005)同港交所(00388)都分別升1.9%同1%，其餘重磅股表現唔錯，只有友邦(01299)今日瞓著咗無份升，而中海油(00883)則逆市跌1%，係表現最差藍籌股。

板塊方面，之前阿Man建議喺人民幣回勇下，要留意番啲內房股，今日人民銀行4年來首次下調逆回購利率，更勾起市場憧憬內地貨幣政策趨向寬鬆，資金自然追捧內房股。板塊內股份升幅由0.4%至超過2%不等，升勢唔算強勁，但亦有批捧場客。

另一個表現較出色板塊，係手機股，由於10月5G手機出貨大增，市場憧憬內地進入5G換機潮，加上iPhone 11在內地銷售理想，以及美國延長對華為禁運寬限期，都利好手機設備股。一對龍頭孖寶瑞聲(02018)及舜宇(02382)分別升4%及3.4%，其他手設股閒閒地升2%以上，而丘鈦(01478)獲大行調高目標價，半日升幅更達8.2%。

醫藥股從來都係逢低吸納嘅對象，噚日阿Man都有提到，只要回調見跌勢喘定，搵到支持又可以撈貨，今日整個板塊全線上升，石藥(01093)派完季度成績表後，有大行調升其目標價，刺激其股價半日升4.3%，盤中更一度見21.8元逾一年高位。特別一提平安好醫生(01833)企定58元，半日升3%，有信心再重返前高位，甚至創新高，仲有貨值得坐定定。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)