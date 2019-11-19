港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數創新高，加上A股造好，港股連升兩日後，今早曾跌75點後掉頭回升，半日飆近兩百點，重上一百天線(26904點)收市。

恒指今早低開9點，報26671，一度跌幅擴至75點，低見26605，但低位有買盤支持，50天線(26660點)失而復得，大市更掉頭回升，最多升287點，高見26968，重上100天線，惟受制廿天線(26980線)，隨後大市回順，但半日仍企在百天線上收市。恒指半日收造26907，升226點或0.85%；國企指數中午收造10637，升81點或0.77%，成交金額402.5億元。

上證指數半日收造2922，升0.46%；深成指午造9840，升1.29%。

藍籌股普遍向好。滙控(00005)升1.1%；中移動(00941)漲0.6%；建行(00939)走高0.8%；騰訊(00700)走高1.6%；港交所(00388)升2%；長實(01113)走高1.7%；但友邦(01299)無升跌。

焦點板塊

醫藥相關股：昨日捱沽後，今早大致回升，石藥(01093)季績後，獲瑞信升目標至24.91元，股價曾飆6.1%，見21.8元創逾一年高，中午升4.3%，為升幅最大藍籌；中生製藥(01177)也漲3%；歌禮(01672)反彈6.1%；君實(01877)揚5.1%；信達生物(01801)漲5%；綠葉(02186)揚4.6%；平安好醫生(01833)升3%；愛康(01789)、春立醫療(01858)及半新股康德萊(01501)更創上市新高，中午分別揚4.7%、2.7%和4.1%。

手機股：內地10月5G手機出貨大增，市場憧憬將有首階段換機潮，刺激手機相關股造好。瑞聲(02018)揚4%；舜宇(02382)漲3.4%；比亞迪電子(00285)漲1.4%；高偉(01415)走高2.6%；信利(00732)揚2%；丘鈦(01478)獲瑞信升目標價，半日飆8.2%；富智康(02038)漲2.7%。

油股：隔晚油價下滑，累石油股逆市下跌，委任新董事長的中海油(00883)，半日跌1%，為包尾藍籌；中石化(00386)也跌0.7%；中石油(00857)走低0.3%；中海油田服務(02883)降0.9%。

焦點股份

建滔系：獲花旗升目標價，重申「買入」 評級，建滔積層板(01888)及其母建滔集團(00148)中午分別升8.5%和4%。

奧克斯(02080)：受惠物業管理分部的收益增加等因素，料中期多賺逾四倍，半日股價大升66.7%，為升幅最大個股。

中芯(00981)：發零息可換股債券，中午逆市挫4%，成交有4.5億元。