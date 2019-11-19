港股直擊 即巿股評

噚日喺公司愈坐愈唔對路，去到傍晚個喉嚨又乾又痕，以為轉天氣所以作病啦，誰不知我身後嘅同事都係咁，而我哋方圓幾里都無人病，「唔通紅磡嗰邊啲煙吹到過嚟搞到我哋咁？」「會唔會呀？都隔好遠吓喎！」「呢度過去15分鐘巴士車程之嘛」「有可能呀！啲人話要五日先至完全散到啲煙，黐咗落牆仲無得散添呀」雖然未去到「無知」，但當無benchmark作準時，原來大家都係靠估。

其實恒指，或者股市呢個遊戲都無乜benchmark可言，好似噚日咁，見個大市技術分析同恒指牛熊證街貨圖分布喺度對決緊，咁你話技術分析係benchmark，還是街貨圖係benchmark？

花咗少少時間係whatsapp一個業主group度回答咗一條問題，一路諗緊點答時一路見住恒指升幅慢慢擴大。剛剛答完啦，依家係9點58分，恒指升幅已經擴大至175點，做緊26856點；而噚日揀出嚟嘅吉利汽車(00175)則見逆市下行，不過按噚日策略，見到吉利5分鐘圖SlowSTC(14,3)出現超賣嘅話，先至小注吼吉利Call(64358)。但噚日見條SlowSTC(14,3)最多都只係落到中軸水平，所以(64358)就無位落場。

今日再睇大市，截至10點7分止，恒指最高見過26892點，爭少少就上到去熊證第一層街貨區26900至26999點，呢層係新增街貨層，有相當於520張期指；不消10分鐘，恒指再做出全日高位26924點，直式踩入26900至26999點呢層街貨。

睇返恒指日線圖，恒指噚日收復返50天線天地，今日再下一城，一度升穿100天線(26904點)，若然今日收得到喺條100天線之上，分分鐘聽日再攻嘅就係條20天線(26981點)。

再睇埋牛熊證街貨圖，熊證街貨係得26900至26999點呢層先叫做有啲肉食，再上嘅話真係要數到27300至27399點，呢度先再有480張期指嘅街貨，中間隔開嗰三層得嗰十幾至百零張期指喺度；但都唔排除喺26900至26999點嗰班資金小步上移至呢三層位置，或者博恒指20天線遇阻掉頭嘅會喺呢啲位部署。

至於牛證街貨層，最貼價嘅係26200至26299點，呢度只有相當於333張期指，以依家10點27分恒指做緊26908點計，同下方牛證相差逾800點。

兩邊一秤，自然係向上行比較著數啦，市場上牛證最貼價嘅收回價上移至26428點，同現價 有少於500點差距，槓桿比率有逾46倍，呢隻就係恒指牛(69314)，依家見恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)上一 嚴重超買水平，如果入市嘅話，都係等條SlowSTC(14,3)回返落去先啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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