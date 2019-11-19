港股直擊 即巿股評

中芯國際(00981)低開3%，甫開暫時最多跌4.2%，見10.16元，現跌3.6%，成交額3350萬元。

集團宣布，建議發行2億美元2022年到期零息可換股債券，並與現有4.5億美元2022年到期零息可換股債券合併並形成單一系列。獲配售債券按本金額116%發行，所得款項總額為2.32億美元。

扣除費用、佣金及開支的所得款項淨額，約為2.3億美元，將用作產能擴充的資本開支及其他一般公司用途。

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