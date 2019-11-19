熱門：

今日 09:34 港股直擊 即巿股評

【異動股】中芯挫逾4% 發零息CB籌逾2億美元

放大圖片

中芯國際(00981)低開3%，甫開暫時最多跌4.2%，見10.16元，現跌3.6%，成交額3350萬元。

集團宣布，建議發行2億美元2022年到期零息可換股債券，並與現有4.5億美元2022年到期零息可換股債券合併並形成單一系列。獲配售債券按本金額116%發行，所得款項總額為2.32億美元。

扣除費用、佣金及開支的所得款項淨額，約為2.3億美元，將用作產能擴充的資本開支及其他一般公司用途。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads