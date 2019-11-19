港股直擊 即巿股評

人民銀行下調逆回購利率，刺激昨日中港股市抽升，不過中美貿協能否達成仍未明朗，港股預託證券(ADR)預示港股今早回吐過百點。

隔晚美股三大指數收市再創新高，美國商務部再次將華為禁令推遲執行，中美貿易談判的進展繼續是市場焦點。不過，美國《CNBC》報道指，有中國官員認為，美國總統特朗普仍未承諾撤銷關稅，對於達成貿易協議感到悲觀，消息限制大市升幅。道指收報28036點，升31點或0.11%；標普500指數收報3122點，微升1點；納指收報8549點，升9點或0.11%。

中美兩國貿易談判缺乏進展，國際油價周一偏軟。紐約12月期油收市跌67美仙或1.2%，每桶報57.05美元。倫敦布蘭特1月期油收市跌86美仙或1.4%，每桶報62.44美元。

ADR港股比例指數報26560，較周一恒指收市低120點或0.46%。恒指昨日重上50天線(26656點)，收報26681，升354點或1.35%。昨日在人行加碼寬鬆下，滬指收復2900點，關注滬市反彈的持續性。

昨日大市沽空比率15.6%，較上周五上升1.6個百分點。

政府公布，本港8至10月失業率升至3.1%，較7至9月上升0.2個百分點，創兩年高。勞工及福利局局長羅致光表示，本地社會事件持續對經濟造成沉重打擊，失業率將面對更大上升壓力。

焦點板塊

手機設備：中國工信部電信研究院相關數據計算，9月和10月期間，蘋果公司的iPhone在中國的出貨量達1000萬部，顯示iPhone 11在中國取得初步成功，留意蘋果供應鏈板塊短期表現。

焦點股份

中金公司(03908)：公布今年首三季純利31.39億元人民幣，按年上升15.4%，每股盈利73.9分人民幣。

中國旺旺(00151)：今日將公布截至9月底止中期業績。