美國總統特朗普上周二(12日)於紐約經濟俱樂部(The Economic Club of New York)演說時不忘諷刺聯儲局,他表示,2016年11月勝出大選後,聯儲局實行縮表(QT)及合共上調利率8次,加息實在太快而減息則太慢(局方10月30日宣布減息0.25厘,是今年第三次)。儘管如此,同期標普500指數升了超過45%,道指上漲逾50%,納指大漲逾60%,特朗普認為,若聯儲局肯配合政府工作(提早減息及QE),保證(I guarantee you)每個股指會再高25%。特朗普的「保證」博得哄堂大笑和掌聲。

不過,美股主要指數上周五齊齊破頂,即使聯儲局願意「合作」加快步伐下調利率,美股是否會再抽高25%,實在值得商榷。

特朗普看聯儲局主席鮑威爾「不順眼」由來已久,起因是鮑公不肯聽話及早大手減息,以及重推量寬措施。然而,鮑威爾上周三出席國會聯合經濟委員會聽證時指出,10月底減息後,目前貨幣政策立場仍然適當,又稱利率太低,反而會限制了(利用貨幣政策)支持經濟的能力。他補充,假如經濟發展導致需要相當大幅度重新評估前景,局方將有相應的回應。被問到是否意味着維持政策至明年底,鮑威爾只重申,貨幣政策現處於「良好位置」(a good place),並指將小心觀察日後的數據。

一直以來,鮑威爾都強調貨幣政策取決於經濟數據。今年3月中旬,鮑威爾在市場盛傳他可能被特朗普撤職之際接受美國CBS《60分鐘時事雜誌》(60 Minutes)節目專訪,也明確表達這個立場。值得一提的是,聯儲局前主席貝南奇被問到有什麼建議給鮑公時稱,他在桌上放着林肯總統一句名言:「若你正確,不用理會他人怎樣說;若你錯誤,不用理會他人怎樣說。」(If you're right, it won't matter what they say. If you're wrong, it won't matter what they say.)。貝南奇與鮑威爾的貨幣政策理念似乎一脈相承,關鍵是將「他人」換作「總統」而已。

港股方面,周一恒指高開115點,稍微回落至26406點已有支持,曾升至26702點,收報26681點,上漲354點(1.35%)。

受到本港政局緊張影響,恒指上星期錄得4.79%跌幅,昨天顯著反彈,並輕微升穿50天線(26656點)收市。附【右圖】所見,上周恒指即使急挫,但10天、20天、50天平均線依然由上而下順序排列,代表技術走勢仍屬「健康」。

此外,EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數與「警戒」水平40%尚距離15.2個百分點,估計恒指短期有望在過去半年累積的最大型成交量密集區底26500點至26800點喘定。

信報投資研究部

