今日 20:51
重要通告
港股直擊
漢港控股(01663)公布，截至9月底止，中期盈利2953.9萬元(人民幣‧下同)，按年增長1.29倍，每股盈利1.2分；不派中期息。
期內，收入2.3億元，按年減少31.33%。
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