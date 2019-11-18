港股直擊 即巿股評

憧憬中美達成首階段貿易協議機會大，港股反彈，恒指高開115點，早段升幅曾縮至79點，但低位回勇，更重上50天線(26656點)，午後最多升375點，見26702點，收報26681，升354點或1.35%；兩日累漲357點。

北水淨流入23.04億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

南下資金吸重磅內銀，建行(00939)有4.58億元淨入；工行(01398)淨入1.54億元。相反，新華保險(01336)有6252萬元淨走。

科網股也見北水流入，騰訊(00700)淨流入3.95億元；同股不同權的美團點評(03690)有3.7億元淨入；創新高的新東方在線(01797)有1.41億元淨入；金山軟件(03888)附屬科創板掛牌，獲4008萬資金淨入。手機設備股方面，瑞聲(02018)有1.26億元淨入；舜宇(02382)有4.7萬元淨走。

其他藍籌股方面，中石化(00386)有9313萬元淨走；神華(01088)有186萬元淨走。

內需股方面，海底撈(06862)有6612萬元淨入；波司登(03998)有7252元淨走。

醫藥股今日受壓，石藥(01093)有2008萬元淨走；三生製藥(01530)有8246萬元淨走；東陽光藥(01558)有196萬元淨入。

融創(01918)有3453萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、騰訊、金山軟件、神華、工行、融創、美團、瑞聲、中石化及新華保險。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、金山軟件、美團、新東方在線、東陽光藥、波司登、三生製藥、石藥、海底撈及舜宇。