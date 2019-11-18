港股直擊 即巿股評

憧憬中美達成首階段貿易協議機會大，加上大摩料恒指明年底目標27500點，港股上周插過千點後，今日反彈逾三百點，重上50天線(26656點)，連續兩個交易日累彈357點或1.35%，但今日成交僅逾七百億元。

恒指高開115點，報26442，升幅曾縮至79點，低見26406，但低位獲買盤吸納，大市重拾升勢，更重上50天線，午後最多升375點，高見26702點，最終恒指收報26681，升354點或1.35%；國企指數報10556點，升131點或1.26%，大市成交只得704.5億元。

個股上升比例56%，下跌比例為44%。

即月期指升402點或1.5%，報26682，高水1點，成交15.84萬張。

據新華社報道，中國副總理劉鶴周六與美國貿易代表萊特希澤、財長努欽通電話，圍繞第一階段協議的各自核心關切進行了「建設性」的討論。

另外，摩根士丹利表示，隨着企業盈利改善，對2020年股市前景審慎樂觀，決定上調新興市場股市評級至「持有」，預期恒指明年底目標價27500點。

藍籌股大致造好。友邦(01299)獲大和升目標價，全日升1.9%；港交所(00388)走高1.7%；建行(00939)升1.6%；工行(01398)漲2%；騰訊(00700)揚3.1%；瑞聲(02018)漲4%；但蒙牛(02319)跌1.4%，為包尾藍籌股。

焦點板塊

物業管理股：高盛上調內地物管股目標價，推動多隻相關股份創新高，包括中海物業(02669)、藍光嘉寶(02606)、雅生活(03319)及新城悅(01755)，全日分別升5.9%、3.3%、2.4%和8.4%；碧桂園服務(06098)也漲3.8%；永升(01995)飆5.6%；奧園健康(03662)走高3.7%。

汽車股：國家發改委新聞發言人孟瑋於上周五(15日)表示，要切實穩住傳統領域消費、穩住汽車等消費大頭，並破除汽車消費限制。吉利(00175)揚4.5%，為升幅最大藍籌；華晨(01114)升2.3%；廣汽(02238)升3%；東風(00489)升3.4%；北汽(01958)漲1.9%。

醫藥股：石藥(01093)首三季盈利升兩成四，全日股價跌1.2%；中生製藥(01177)也降0.5%；東陽光藥(01558)插7.1%；歌禮(01672)挫5.1%；中國抗體(03681)降4.2%；百濟神州(06160)跌3%；福森(01652)挫4.7%。

焦點股份

時代中國(01233)：計劃向股東分派物業管理公司時代鄰里，時代中國獲炒起，最高見過15.84元，大升10.3%，收造15.72元，仍抽升9.5%，成交金額1.83億元。

金山軟件(03888)：分拆金山辦公(688111.SH)在內地科創板上市今日首掛，金山辦公大升1.75倍，但金山軟件高開低走，收市倒跌6.1%，成交有11.14億元。

中遠海運海口(01199)：全日揚5.5%。大和指出，中遠海運港口股息率達5至6厘，加上對明年盈利復甦感樂觀，重申「買入」評級，但目標價由9.5元，微降至9.4元。

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