即巿股評 港股直擊

美股升勢加快下創新高，雖然港股今日都算跟上，但係道指已經拋開恒指大約千五點距離。有「魔鬼數據」之稱的美國零售銷售扭轉跌勢兼好過預期，而通脹仍不慍不火，雖然美國近月的ISM製造業數據有點走樣，但仍處擴張水平，成熟經濟體中最好，美股年底前大跌可能性不大。

港股與美股相關性愈來愈細，反而跟A股相當一致，8月中以來，「恒生滬深港溢價指數」基本上是窄幅橫行，當中恒指表現較差，反映了期內人民幣貶值破七，以及社會事件持續惡化的影響。友邦(01299)本港業務比重大，且是MSCI香港指數權重最大成分股，自然首當其衝，估值則不貴，11月6日已重現勢頭能量轉強之綠燈訊號，只要守得住50天線(目前約77元)，後市走勢不太差，至少較弱勢的騰訊(00700)好。

人民銀行周六發布三季度貨幣政策執行報告稱將「加強逆周期調節」，以妥善應對經濟下行壓力，同時需警惕通脹預期升溫。果然，人行今日逾四年來首次下調逆回購操作利率，將中標利率下調5個基點，是今個月第2次下調公開市場操作利率。市場估計年底仍有降準機會，內銀、券商、保險齊造好，上證50指數今日曾升1%，第四季跑贏上證綜指及深成指。

中金話「H股全流通」將擴大港股流通市值、提升市場流動性、提升港股整體在國際指數的權重，利好港交所(00388)及券商股。不過，這些是長期因素，短期不宜放得太大。事實上H股全流通實施後，會增加相關股份供應，理論上傾向利淡。股價有無本事升，最終要看盈利表現。至於中資券商股，今年下半年頗令人失望，季度盈利以倍數增長，仍未能帶動擺脫弱勢，所以買股要買強勢股，否則又犯上「確認偏誤」(Confirmation bias)，即選擇性地蒐集有利細節，來支持自己想法或假設。

今日大市雖然反彈近三百點，但成交一般，升跌比例更只係近五五開，拋物線SAR未現反手做好訊號，另外上周五「信報強勢股弱勢股指數」接近滙聚，即係強指有可能跌穿弱指，後市仍要審慎。不要以為傳統收息股可以抗跌，尤其是估值不便宜的更易中伏，好似煤氣(00003)11月7日突然抽穿三條平均線滙聚，若15.5元樓上追入，之後硬食六枝陰燭，落到14.9元。本地電訊股近期亦大走樣，主要係11月7日最後一輪針對室內及地底通訊的5G頻譜拍賣，成交價遠高個別大行預期，連日下挫後今日才算喘穩。

羅崇博 (杜比)