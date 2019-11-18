恒指中午報26618點，升292點或1.1%。午後變化不大，截至1時48分，恒指升275點報26602。
國企指數最新升104點報10528。
大市半日沽空金額48.62億元，沽空比率12.9%。
盈富(02800)半日沽空有6.61億元，沽空比率57.1%，最新報26.75元，升0.9%。
騰訊(00700)半日沽空有4.56億元，沽空比率10.8%，現報326.6元，升2.1%。
建行(00939)半日沽空有2.78億元，沽空比率29.4%，最新報6.28元，升1.1%。
石藥(01093)中午公布首三季純利升24%，股價午後最新跌1%報20.6元。
中金公司認為，H股全流通將擴大港股流通市值、提升市場流動性、提升港股整體在國際指數的權重，利好港交所(00388)及中資券商。
港交所(00388)升1.7%。中資券商AH股普漲。中信証券(06030)升2%；海通證券(06837)升1.3%，其A股(600837.SH)升近2%；中國銀河(06881)升1.5%；其A股亦升近2%。
中金又認為，全流通或會利好中電信(00728)、中國鐵塔(00788)、東風(00489)等股份，中電信最新升2%，東風升2.3%。