即巿股評 港股直擊

美股上周五三大指數齊創新高，投資者傾向相信中美將於短期內可達成首階段協議，而今早港股亦隨美股反彈。喺過去周末社會仍極之動盪嘅情況下，港股竟然完全漠視內部情況，只隨外圍走，顯然喺資金市之下，再加上無形之手進行維穩，港股半日仍升近300點，可以話跟社會現況完全背道而馳。

恒指高開115點，雖然開市無耐，升幅一度收窄至79點，見過半日低位26406點，但好友終守住26400點呢個好淡分水嶺，其後港股又再回勇，一度升361點，見過26688點半日高位，重上50日線(26654點)附近。恒指中午報收26618點，升292點；國指則升104點，升10529點。至於成交額方面，半日都係377億元，未見特別增加，唔稱得上有資金大量入場。

重磅藍籌股普遍上升，友邦(01299)跟騰訊(00700)兩巨無霸升逾2%，而吉利(00175)升3.1%，係半日最大升幅藍籌股。奇怪嘅係喺目前社會氛圍下，陀地地產股仍有得反彈，整個板塊升幅普遍升超過1%，而升得最多係太古地產(01972)。不過阿Man認為陀地地產股只係短暫反彈，喺經濟下滑之下，至怕係本地樓市開始趨向下行周期，咁陀地地產股有排頭痕，可能稍後只會有波幅，冇升幅。

所以阿Man上星期已講過，寧願睇番物管股好過，今日呢個板塊繼續精神爽利，多隻物管股齊創新高，包括阿Man喺呢度首隻推介嘅物管股中海物業(02669)，半日升逾4%，所以話價值只會遲到，永不會缺席。其他物管股同樣做好，整個板塊繼續跑贏大市。

石藥(01093)今日公布第三季度業績，盈利半日升24%，只可惜股價不升反跌1.7%，連帶其他醫藥股今日都逆市下跌。不過阿Man對醫藥股前景仍充滿信心，觀察多一兩日，只要搵到支持位守得住，又係另一次撈貨好機會。

不過阿Man要提醒大家一句，中美貿易首階段協議，一日未簽紙落實，一日仲有變數，唔係坐定笠六，呢段時間港股隨時出現較大波動，咁嘅市況絕對唔係股票市場初哥，又或者未能完天候睇實個市嘅極度業餘炒家可以應付得嚟。自問道行唔夠高，呢期港股都係少沾手為妙，唔識跳者嘅，隨時車毁人亡。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)