港股直擊 即巿股評

市場憧憬中美可達成首階段協議，港股上周瀉1324點後，今早曾彈逾三百點，受制50天線(現處26655)。

恒指高開115點報26442，升幅曾縮至79點，低見26406，但低位獲買盤吸納，推動港股曾飆361點，高見26688，惟高位有沽壓，50天線得而復失，最終恒指半日收報26618點，升292點或1.1%；國企指數報10529點，升104點或1%，大市半日成交377.68億元。

繼美國白宮經濟顧問庫德洛周四稱中美達成貿協進入最後階段，商務部長羅斯周五也表示，雙方「極有可能」達成協議。另外，據新華社報道，中國副總理劉鶴周六與美國貿易代表萊特希澤、財長姆努欽通電話，圍繞第一階段協議的各自核心關切進行了「建設性」的討論。

藍籌股普遍上揚。滙控(00005)升0.8%；友邦(01299)漲2.5%；騰訊(00700)升2.1%；中移動(00941)走高0.9%；平保(02318)微升0.4%；建行(00939)走高1%；吉利(00175)為升幅最大藍籌，中午揚3.1%。

焦點板塊

地產股：社運事件續激進，但地產股今早仍反彈，新地(00016)升1.7%；太古地產(01972)升3.5%；長實(01113)漲1.2%；新世界(00017)升1.3%；恒地(00012)走高1.5%；信置(00083)漲1.4%。

物業管理股：多隻又創新高，包括中海物業(02669)、藍光嘉寶(02606)、雅生活(03319)及新城悅(01755)，中午分別升4.1%、4.3%、2.6%和7.3%；碧桂園服務(06098)也漲2.6%；永升(01995)飆6.2%；奧園健康(03662)走高4.2%。

醫藥股：石藥(01093)中午公布首三季盈利升兩成四，半日股價反跌1.7%，為包尾藍籌；中生製藥(01177)也降1.1%；東陽光藥(01558)插7.3%；中國抗體(03681)與三生(01530)齊挫4.2%；百濟神州(06160)及福森(01652)也各挫3.1%。

焦點股份

時代中國(01233)：計劃向股東分派物業管理公司時代鄰里，時代中國獲炒起，最高見過15.62元，大升8.8%，午造15.6元，仍彈升8.6%，成交金額8560萬元。

金山軟件(03888)：分拆金山辦公(688111.SH)在內地科創板上市今日首掛，金山辦公中午大升1.9倍，但金山軟件高開低走，中午倒跌6.1%，成交有8.7億元。