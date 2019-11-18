港股直擊 即巿股評

今朝起身如常開電視睇新聞，一開見到個畫面，除咗火光紅紅之外，就真係只有火光紅紅。

戰友Jack每日都比我更早返工，所以今朝早當我仲喺屋企睇緊新聞時，佢已經話定比我知平時搭開嗰架巴士，今日個總站再搬前咗，由上個星期嘅土瓜灣一搬就搬到去九龍灣，咁對我都唔係好大影響嘅，相比起學生們，我最多都係落車向前行多兩個站先返到公司啫。

返到公司先將一份寄比一位準媽媽Iris嘅禮物寄出，然後再斟好晒水坐返喺位，依家9點47分，由我今朝一返到嚟開電視，間中望吓電視機loop住恒指粒數，由今朝嘅升百幾點，到依家已經升逾200點。輪商朋友Gary message我話今日有好多新嘅貼價熊證上市；開版牛熊證搜尋器一睇，係喎，依家最貼價嘅熊證收回價落到去26927點，同現價爭500點都無喎。

開埋恒指日線圖睇，恒指今日雖然仲係處於五條主要平均線以下，但保歷加通道都仲叫做守得住；而SlowSTC(14,3)經上個星期恒指大跌後落到嚴重超賣水平，今日終於都見反彈，畫多兩條線喺個圖上面，仲會更加清楚見到大市行緊一條暗斜嘅「上升通道」。

依家9點54分，恒指做緊26571點，升245點。睇埋恒指牛熊證街貨圖，熊證區最貼價嘅係27300至27399點，呢度有相當於461張期指，如果大市由依家起步跳升多729點嘅話，先至可以上得到呢一層嘅門口位置。

至於牛證方面，最貼價嘅係26200至26299點，呢度有相當於212張期指。就當喺上個星期五(11月15日)買落過weekend嘅話，以呢堆咁高槓桿嘅牛證，相信今日彈升200幾點，手持呢批貨嘅人都會先行獲利。

「咁會唔會反手開熊？反正現價近牛證街貨區嘛。」純粹用街貨圖嚟計嘅話，的確係咁做；不過技術指標見反彈...「咦？又係技術指標 VS 街貨圖嘅『矛盾大對決』？」開恒指5分鐘圖見依家SlowSTC(14,3)上到嚴重超買水平，追升都唔係呢個時候啦，呢啲時間一係用恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)嘅超買同超賣作熊/牛玩極短線Day Trade；一係就搵試下睇下有無個股比較啱玩。

下晝睇(有緣嘅話...)

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家