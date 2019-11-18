多隻半新股落鑊，益美國際(01870)曾飆40.9%，見2.1元創新高，最新升22.8%，成交額1050萬元。集團11月8日以招股價0.97元上市。
利華控股(01346)反彈16.4%，報0.71元。集團上周三(13日)以招股價0.85元上市。
恒發光學(01134)反彈11.2%。
物管股藍光嘉寶(02606)尋頂，最新升5.3%，見55元創新高。集團招股價37元，高位較招股價飆48.6%。
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多隻半新股落鑊，益美國際(01870)曾飆40.9%，見2.1元創新高，最新升22.8%，成交額1050萬元。集團11月8日以招股價0.97元上市。
利華控股(01346)反彈16.4%，報0.71元。集團上周三(13日)以招股價0.85元上市。
恒發光學(01134)反彈11.2%。
物管股藍光嘉寶(02606)尋頂，最新升5.3%，見55元創新高。集團招股價37元，高位較招股價飆48.6%。
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