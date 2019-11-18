重要通告 港股直擊

民眾金融科技(00279)預料，於截至9月底止的上半年，錄得虧損淨額約7.17億元，去年同期虧損淨額約17.58億元。

公司解釋，虧損主要是由於極具挑戰的市場環境影響借款人還款，導致作出應收貸款減值虧損撥備約2.53億元；另錄得融資成本約3.86億元；及保理應收款項之減值撥備約4200萬元。於9月底，非上市理財產品本金金額約為8.6億元人民幣，商譽成本約6.61億元。

另外，公司公布，由附屬公司持有內地部分理財產品到期後未能贖回，涉及約5.8億元人民幣。