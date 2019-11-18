港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五齊創歷史新高，美國官員暗示中美接近達成部分貿易協議，港股預託證券(ADR)預示今早或可高開，不過本港局勢仍然不明朗，或影響大市氣氛。

繼美國白宮經濟顧問庫德洛周四稱中美達成貿協進入最後階段，商務部長羅斯周五也表示，雙方「極有可能」達成協議；另外，美國10月份零售銷售增長0.3%，高於市場預期的0.2%，而且扭轉了9月跌0.3%的頹勢。美股氣氛大為好轉，三大指數齊以全日最高位收市。道指收市升222點或0.80%，報28004點。對貿易戰敏感的Caterpillar、波音、蘋果等重磅股升逾1%。標指收報3120點，納指收報8540點，分別上揚0.77%及0.73%。道指已連漲4周，標指更連漲6周。

國際油價上揚，紐約期油收市漲1.7%，每桶報57.72美元；布蘭特期油升1.6%，每桶收報63.30美元。國際能源署(IEA)公布，第三季全球石油需求平均每天增加110萬桶，比第二季的增速多一倍以上。

據新華社報道，中國副總理劉鶴周六與美國貿易代表萊特希澤、財長姆努欽通了電話，圍繞第一階段協議的各自核心關切進行了「建設性」的討論。

ADR港股比例指數報26388，較上周五恒指收市高62點或0.24%。港股連跌兩日之後回穩，恒指上周五早段最多升220點，其後升幅逐步收窄，收報26326點，微升2點，成交縮減至只有620億元。總結全星期，恒指下跌1324點。夜期收報26382點，升102點，高水55點。

政府估計本港今年經濟按年收縮1.3%，這將是十年來首次年度衰退。另外，今日下午四時半將公布本港10月失業率，市場預估為3%，前值為2.9%。

中證監發布H股公司境內未上市股份申請全流通的業務指引，符合條件的H股公司及計劃申請來港發行H股的公司，可以依法申請全流通。中證監指，會按照成熟一家推出一家的原則，推動H股全流通改革，認為將會有利促進H股公司各類股東利益一致，完善公司治理，有助境內企業更好利用境內外兩個市場，亦有利本港資本市場發展。

焦點股份

三生製藥(01530)：公布與Verseau Therapeutics進行研究合作，近期獲得Verseau對免疫治療新靶點PSGL-1抗體藥物VTX-0811的授權，在中國大陸、台灣、香港和澳門的開發和商業化。公司無法確保能成功開發或最終上市VTX-0811。

石藥集團(01093)：今日公布截至9月底止第三季業績。