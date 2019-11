即巿股評 港股直擊

美國總統特朗普上星期二(11月12日)來到有超過100歷史的紐約經濟俱樂部(The Economic Club of New York)發表演說。這場由本港時間13日凌晨開始的講話,連同答問環節共用了大概1小時10分鐘,隌同侵侵出席的還有白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)。

紐約俱樂部有着被美國及外國政要作為宣示政策的地位,侵侵發言亦首先「介紹」自己就任總統以來取得的各項政績。談到中美貿易戰,他批評中國自2001年加入世貿組織(WTO),就沒有任何人更善於操控數字或(利用來)佔美國的便宜(no one has manipulated numbers better or taken advantage of the United States more),結果造成美國對中國出現每年高達5000億美元的貿易逆差。但侵侵再次表示不會責怪中國,因為問題是奧巴馬政府及之前的多位領導人所種下。他透露,現正為「美國互惠貿易法案」(United States Reiprocal Trade Act)進行立法工作,法案簡單來說,就是(貿易關係)互惠互利。

侵侵指出,可能很快就與中國簽署重要的首階段貿易協議,但他強調只會接受一份對深受打擊的美國工人及偉大企業有利的協議,又威脅說假如不能達成協議,就會大幅提高對中國的關稅。

雖然侵侵擺出一副不會在貿易協議讓步的姿態,但他在答問環節時承認與偉大的美國農民關係非常要好,更稱呼他們是「愛國者」(patriots),又直言農民因為都會投他的票,才成為中國的攻擊目標而深受傷害。如此看來,中方只要應允購買更多美國農產品,首階段協議就不難順利達成;況且中國橫豎每年都要大量進口農產品。

庫德洛較早前表示,中美兩國在知識產權、金融服務、大宗商品和農業等領域的磋商都取得進展,雙方接近敲定協議,並說初步協議可能只需兩國部長級官員簽署。中方新華社報道,副總理劉鶴周六(16日)上午應約與美國貿易代表萊特希澤、財長努欽通電話,雙方圍繞第一階段協議的各自核心關切進行了建設性的討論,並將保持密切交流。

港股則繼續受到本地政治局勢緊張的壓力,恒指上周五收報26326,錄得多達1325點或4.79%的一周跌幅。13日「搏拳實錄」提到,老徐打算待恒指確認企穩26800點的成交量密集區底才加注short put,但恒指當日就大幅跌穿該成交量密集區,在風險管理角度,持有的27000點short put應執行止蝕。

然而,本欄提到EJFQ「詳細行業上升動力vs恒生指數成分股上升動力」圖表顯示,上周四和五分別有多達68和84個行業的上升動力跑贏恒指,代表恒指已變成明顯落後於整體大市,亦即是開始超賣。

此外,反映強勢股買盤的強勢股指數,上周五仍然稍高於反映弱勢股沽壓的弱勢股指數,老徐決定暫時未需要止蝕,更希望恒指能夠短線超賣反彈,讓手上的short put輸少當贏(打和點是26674水平)。

老徐