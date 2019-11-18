即巿股評 港股直擊

本港政局持續不穩，困擾恒指連日出現急回，跑輸外圍股巿。而目前全球多國最新公布的經濟數據，均反映經濟有下行風險；加上中美關係再度緊張，貿談成功與否仍屬未知數，港股難免出現波動，投資者揀股時需多加留意行業狀況。

目前內地正進入寒冬，北方暖氣開始供應，需求增加有利燃氣企業下半年業績。內地自2017年起推行「煤改氣」政策，禁止燃燒煤炭，改以液化天然氣代替，而「煤改氣」可減少空氣污染，刺激天然氣需求；加上去年下半年基數較低，燃氣股備受追捧，預期組內股份今年餘下時間將跑贏大市，而走勢較好的首推中國燃氣(00384)。

該股為內地領先的城市燃氣運營服務商，主要從事銷售管道燃氣、燃氣接駁、銷售液化石油氣及銷售燃煤及氣體設備。現時所覆蓋的城市可接駁人口達1.32億(4300萬戶)，於26個省市及自治區取得542個管道燃氣項目專營權，並擁有17個天然氣輸管道及575座液化天然氣汽車加氣站，涉及液化石油氣分銷項目達100個。

截至3月底止，2018/19年度純利同比上升34.9%至82.2億港元，營業額則升12.4%至593.9億港元，毛利增長20.5%至140.6億港元，毛利率增加1.6個百分點至23.7%。集團的財務及營運表現均錄得大幅增長，天然氣銷售收入增加19.9%至271.06億港元，收入佔比45.6%；天然氣售氣總量更增32.1%至246.6億立方米，新接駁居民用戶數增長30.1%至510.7萬戶。

俄管道燃氣年底營運

據國統局數字顯示，中國天然氣消費量佔能源消費總量比例約7.8%，與世界平均約23%相比存有較大差距，可見行業中長期發展潛力仍大。而集團近年積極配合內地推動的環保政策，如工商業「煤改氣」及華北鄉鎮「氣代煤」等，鼓勵城市及鄉鎮燃氣管道基礎設施，中國天然氣行業迎來巨大的發展空間。

另外，今年底俄羅斯天然氣管道正式投入營運，隨著供應量增加，可彌補中國東北部的燃氣供應缺口，亦有望支持東北三省未來用氣量顯著提升，可確保中燃未來售氣量保持高速增長，後市可續看高一線。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期中國燃氣2019、2020及2021年每股盈利為1.852、2.204及2.474港元，給予12個月目標價37.0港元，相當於今年預測市盈率19.8倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港) 研究部經理