港股直擊 即巿股評

美國有官員稱美首階段貿易協議進入最後直路，但港股連跌兩日後反彈缺乏，全日僅升2點收市。

北水流入縮減，由上日淨買26.2億元，略增至23.74億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

金融股見北水手影，建行(00939)及工行(01398)分別有4.76億和3.24億元淨買，建行為北水最多淨買個股；平保(02318)、中太平(00966)及國壽(02628)分別有4568萬、3534萬和3533萬元淨買。

科技股美團(03690)全日有3.48億元淨買；金山軟件(03888)也有1.45億元淨買；瑞聲(02018)錄1.28億元淨入；騰訊(00700)及中芯(00981)分別有2520萬和1789萬元淨入；但中興(00763)卻有4750萬元淨沽。

另外，廣汽(02238)也有7096萬元淨買。

不過，融創(01918)有6748萬元淨入；神華(01088)也有5816萬元淨沽；而波司登(03998)則有3172萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、工行、金山軟件、騰訊、融創、美團、平保、太平、神華及瑞聲。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為美團、中興、騰訊、波司登、平保、廣汽、瑞聲、金山軟件、中芯及國壽。