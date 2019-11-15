港股直擊 即巿股評

美國官員指中美首階段貿易協議進入最後階段，加上重磅新股阿里巴巴(09988)開始招股，港股今早一度反彈逾200點，不過周末投資者傾向審慎，升勢未能延續，成交更縮至個半月低。

恒指高開206點，開市後曾升220點，見26544點全日高，隨即回軟，上午升幅一度收窄至36點，中午升85點或0.3%；大市午後走勢進一步轉弱，尾段曾倒跌23點，見26300點全日低。恒指最終收報26326點，微升2點。

總結全周，恒指累瀉1324點或4.8%。

國企指數報10424點，跌2點。國指全周累插457點或4.2%。

大市成交額620.16億元，為10月2日以來新低。

即月期指收市跌48點，報26280，低水47點。

A股尾段受壓，滬指跌0.64%；深成指挫1.01%。

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，中美首階段貿易協議談判正在進入最後階段。美國道指期貨最新升72點，報27818。

藍籌股方面，友邦(01299)升0.8%；建行(00939)升0.5%；工行(01398)升0.7%；瑞聲(02018)再升1.8%；騰訊(00700)反覆升0.1%。相反，阿里巴巴今日開始招股，港交所(00388)反覆跌0.5%；中海油(00883)跌0.3%。

焦點板塊

內需股：啤酒股領放，華潤啤酒(00291)創新高，收市升4.6%；半新股百威(01876)抽升4%。另外，萬洲(00288)升1.3%；五谷磨房(01837)升2.5%；蒙牛(02319)收購澳奶粉商獲批，股價升0.9%。另外，美團(03690)升3.3%。相反，波司登(03998)續受累貴價新品銷情憂慮，股價挫3.3%；361度(01361)則續受核數師辭任困擾，股價跌1.5%，兩日累插近一成七。台資體育用品生產商其利工業(01731)午後遭洗倉，股價創新低，收市瀉83.1%。

本地股：普遍先升後回，收市個別發展，地產股方面，九倉置業(01997)升0.6%；領展(00823)創近10個月低，收市無起跌；嘉里(00683)升1%；太古地產(01972)升1.3%；新世界(00017)升0.2%；希慎(00014)升1%；新地(00016)倒跌0.6%，全周累插11%為藍籌跌幅王；信置(00083)倒跌1.1%。另外，港鐵(00066)回升0.5%；太古A(00019)亦回升0.5%，惟全周仍累挫10.8%。另外，莎莎(00178)升1.7%。港府最新下調2019年本港GDP預測至收縮1.3%，將會是自2009年以來首次出現年度跌幅。

醫藥股：多股逆市突圍，日前急跌的華領(02552)反彈25.2%；擬回購最多一成股份的歌禮(01672)升14.2%；半新股中國抗體(03681)彈8.6%；百濟神州(06160)旗下「澤布替尼」獲得美國FDA加速批上市，股價創新高，收市升6.6%；信達生物(01801)升4%；翰森製藥(03692)升2.9%；康哲(0867)升3.6%。不過藍籌石藥(01093)和中生製藥(01177)分別跌1.4%和0.9%。

焦點股份

新秀麗(01910)：早段曾挫4.6%，收市跌幅縮至1.4%。集團公布，第三季盈利5300萬美元，按年下跌29.8%。

銀基集團(00886)：發盈喜料中期轉虧為盈。股價曾飆76%，收市升47.2%。

東駿控股(08383)：創逾一年高後高台跳水，創上市新低，收市瀉64.1%，成交額增至3010萬元。

新股：3股掛牌個別走，內房新力(02103)收報3.95元，較招股價低三仙，不計手續費一手蝕30元；中國鵬飛(03348)收報1.19元，較招股價低24.7%，不計手續費一手蝕780元；永聯豐集團(08617)收報0.56元，較招股價高1.8%，不計手續費一手賺50元。

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