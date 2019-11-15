港股尾段突倒跌，暫時最多跌5點，見26318點。截至下午約3時41分，恒指報26345點，跌22點或0.1%，大市成交額533.6億元。
國企指數報10436點，升8點或0.1%。
多隻醫藥股逆市突圍，華領(02552)反彈25.5%；擬回購最多一成股份的歌禮(01672)升15%；半新股中國抗體(03681)彈7.5%；翰森製藥(03692)升2.7%；康哲(0867)升3.8%。
不過藍籌中生製藥(01177)跌0.9%。
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港股尾段突倒跌，暫時最多跌5點，見26318點。截至下午約3時41分，恒指報26345點，跌22點或0.1%，大市成交額533.6億元。
國企指數報10436點，升8點或0.1%。
多隻醫藥股逆市突圍，華領(02552)反彈25.5%；擬回購最多一成股份的歌禮(01672)升15%；半新股中國抗體(03681)彈7.5%；翰森製藥(03692)升2.7%；康哲(0867)升3.8%。
不過藍籌中生製藥(01177)跌0.9%。
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