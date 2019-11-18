即巿股評 港股直擊

讀者Andy問:「主持好，本人之前買了百威亞太(01876)及滔搏(06110)，成本價分別係30元及9.6元，都係蝕緊錢，擔心會不會繼續跌，請問哪隻值得繼續持有，又或者可以溝淡拉低成本，謝謝專家們。」

陳偉聰 友信證券研究部總監

「百威亞太及滔搏都是內需消費股，我對兩股基本面看法不差，因為兩間公司都是主打有品牌的產品，在內地整體市場份額上亦是龍頭。兩股近期表現一般，是於大市下跌以及首掛時認購的投資者逐步食糊所致，故兩股股價短期上衝難度似乎較大。我看好百威在內地高端市場份額方面有上升空間，惟該股現估值略高，但中線部署的話問題不大，尤其是讀者的買入價不算高。至於滔搏，主打Nike、Adidas等大品牌，這些品牌銷售近半年在內地仍維持不俗增長。滔搏本身估值相對亦不貴，故該股具有值博率。但股價短線表現則以滔搏看高一線，除因估值較低，亦由於百威認購者眾，上方蟹貨壓力大，短線較難取得突破。鑑於兩股股價或會隨大市上落，讀者溝貨與否要視乎市況會否喘定，亦要看讀者本身投資組合中同類股份比例會否過重，因持股過份集中同一板塊，會加大投資風險控制難度。

麥狄文(徐狄怡‧證監會持牌人) 《盤房來料》作者

「從技術走勢上，兩股今日走勢均見好轉，相信讀者的購入價，仍有望回家鄉。基本因素方面，百威亞太首三季未經審核業績，股權持有人應佔正常化溢利為9.57億元美元，按年增加4.9%。啤酒飲料需求持續上升，行業基本因素佳。百威在高端產品持較大市佔率，中低端啤酒利潤率不俗。股份剛獲納入港股通，或引來增量資金，建議繼續持有，留意31.8元或見阻力。滔博截至2019年8月31日止六個月，集團收入為169.576億元人民幣，較上一年同期增長12.4%。期內，集團錄得經調整權益持有人應佔利潤為15.35億元人民幣，較上一年同期增長25.1%。滔搏巿值約589億元，假若下半年盈利與上半年進度相若，預計2020年度市盈率約19.2倍；以其未來兩至三年每股盈利平均複合增長逾20%，巿盈增長率(PEG)低於1倍，估值吸引。同樣建議持有，但留意跌穿8.7元或需止蝕。」

陳鎮強 信報分析員

「先可以直接地答，兩隻都是好股票，不用擔心。百威亞太不是第一次回答，此股值得予更大耐性。雖然啤酒股在中港市場不算獨有，但唯獨百威地域最闊。百威亞太最大題材是利用品牌及市佔優勢，拓展發展中地區的中高端市場。對於集團第三季績，市場焦點有些微偏差，若以正常化純利計(因為出售了澳洲業務)，雖然第三季盈利也要跌2.2%，但首三季盈利累升4.9%。百威亞太現時預測市盈率38倍左右，不比潤啤(00291)的36.7倍高出很多，留意此股是藍籌級別股份。走勢上，今日(15日)已回升至閣下買入價，持有等創新高。至於滔搏，合作伙伴是Adidas和Nike，未來題材是線上銷售，現時守住9.2元成交密集區。不過此板塊股價表現飄忽，坐貨要先做好心理準備，加上雙11題材已過(市場更有減價過度的憂慮)，暫欠催化劑突破高位，如穿8.5元首日低位可先減磅。短線加注方面，以百威亞太走勢較吸引。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。