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野村 騰訊(00700)

評級：買入

目標價：428元 --> 437元 (較前收市價319.8元有36.6%潛在升幅)

野村發表報告指，騰訊第三季度收入按年增長21%及非通用會計準則(non-GAAP)每股盈利按年增長24%，均符合該行預期。至於手遊、社交廣告、金融科技及雲服務繼續實現可觀增長，但端遊(PC)和媒體廣告仍然疲弱。該行維持騰訊「買入」投資評級，目標價由428上調至437元。

野村表示，由於高毛利率帶動，騰訊non-GAAP經營利潤率為27.5%，按年增長0.8個百分點，勝該行預期。該行估計，騰訊手遊及廣告業務將自第四季度進一步改善，由於電子商務廣告商的廣告支出增加，以及視頻廣告的放鬆管制。該行最新預期，騰訊廣告業務在第四季度及2020年度分別增長26%及31%。

另外，在新遊戲的推動下及收購Supercell後，該行相信手遊收入在第四季度及2020年度能分別加速增長37%及26%。該行又認為，騰訊的金融科技及微信的「小程序」發展良好。

野村為反映較高的利潤率和收入預測，將今明兩年經營利潤預測上調4%及26%，但由於非經營利潤下調，該行將今年non-GAAP每股盈利下調3%，但將2020年度每股盈利預測上調17%。

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