熱門：

今日 15:01 港股直擊 即巿股評

野村升騰訊目標至437元 手遊及廣告業務改善

放大圖片

野村   騰訊(00700)

評級：買入

目標價：428元 --> 437元 (較前收市價319.8元有36.6%潛在升幅)

野村發表報告指，騰訊第三季度收入按年增長21%及非通用會計準則(non-GAAP)每股盈利按年增長24%，均符合該行預期。至於手遊、社交廣告、金融科技及雲服務繼續實現可觀增長，但端遊(PC)和媒體廣告仍然疲弱。該行維持騰訊「買入」投資評級，目標價由428上調至437元。

野村表示，由於高毛利率帶動，騰訊non-GAAP經營利潤率為27.5%，按年增長0.8個百分點，勝該行預期。該行估計，騰訊手遊及廣告業務將自第四季度進一步改善，由於電子商務廣告商的廣告支出增加，以及視頻廣告的放鬆管制。該行最新預期，騰訊廣告業務在第四季度及2020年度分別增長26%及31%。

另外，在新遊戲的推動下及收購Supercell後，該行相信手遊收入在第四季度及2020年度能分別加速增長37%及26%。該行又認為，騰訊的金融科技及微信的「小程序」發展良好。

野村為反映較高的利潤率和收入預測，將今明兩年經營利潤預測上調4%及26%，但由於非經營利潤下調，該行將今年non-GAAP每股盈利下調3%，但將2020年度每股盈利預測上調17%。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads